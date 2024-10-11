https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977511753.html

Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко

Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 11.10.2024

Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко

Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:03

2024-10-11T08:03

2024-10-11T16:15

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило продвинуться ВС РФ на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР", — сообщил Марочко.По его данным, улучшение тактического положения позволило вести более прицельный огонь по украинским боевикам в районе Лозовой.

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937455970.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность