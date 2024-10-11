https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977511753.html
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 11.10.2024
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко
Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:03
2024-10-11T08:03
2024-10-11T16:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило продвинуться ВС РФ на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР", — сообщил Марочко.По его данным, улучшение тактического положения позволило вести более прицельный огонь по украинским боевикам в районе Лозовой.
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937455970.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко
Марочко: российские войска вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки