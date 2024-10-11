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Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 11.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:03 11.10.2024 (обновлено: 16:15 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977511753.html
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 11.10.2024
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко
Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:03
2024-10-11T16:15
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило продвинуться ВС РФ на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР", — сообщил Марочко.По его данным, улучшение тактического положения позволило вести более прицельный огонь по украинским боевикам в районе Лозовой.
https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937455970.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска вышли на границу ЛНР, заявил Марочко

Марочко: российские войска вышли на границу ЛНР в районе Мясожаровки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись вперед и вышли на границу Луганской Народной Республики в районе Мясожаровки, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить противника с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Мясожаровка. Это позволило продвинуться ВС РФ на полтора километра и выйти на административную границу ЛНР", — сообщил Марочко.
По его данным, улучшение тактического положения позволило вести более прицельный огонь по украинским боевикам в районе Лозовой.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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