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Суд в Сочи арестовал счета экс-мэра Копайгородского - РИА Новости, 11.10.2024
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18:17 11.10.2024 (обновлено: 18:30 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/sochi-1977666757.html
Суд в Сочи арестовал счета экс-мэра Копайгородского
Суд в Сочи арестовал счета экс-мэра Копайгородского - РИА Новости, 11.10.2024
Суд в Сочи арестовал счета экс-мэра Копайгородского
Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства на счетах, принадлежащих бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его родственникам и аффилированным с РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T18:17
2024-10-11T18:30
происшествия
сочи
москва
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства на счетах, принадлежащих бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его родственникам и аффилированным с ним юридическим лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих Копайгородскому Алексею Сергеевичу, его супруге Копайгородской Я.Н., и на счета юридических лиц, аффилированных с Копайгородским А.С.", - сказали в суде.Суд запретил им распоряжаться денежными средствами, добавили в инстанции.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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происшествия, сочи, москва, россия, алексей копайгородский
Происшествия, Сочи, Москва, Россия, Алексей Копайгородский
Суд в Сочи арестовал счета экс-мэра Копайгородского

Суд в Сочи арестовал денежные средства экс-мэра Копайгородского и его супруги

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Копайгородский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства на счетах, принадлежащих бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его родственникам и аффилированным с ним юридическим лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих Копайгородскому Алексею Сергеевичу, его супруге Копайгородской Я.Н., и на счета юридических лиц, аффилированных с Копайгородским А.С.", - сказали в суде.
Суд запретил им распоряжаться денежными средствами, добавили в инстанции.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Суд наложил арест на имущество родственников Копайгородского
3 октября, 11:38
 
ПроисшествияСочиМоскваРоссияАлексей Копайгородский
 
 
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