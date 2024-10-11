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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:50 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/smi-1977538108.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы третий раз за утро раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:50
2024-10-11T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы третий раз за утро раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу телеканал дважды сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. В регионе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241011/kiev-1977504308.html
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

"Общественное": в Хмельницкой области третий раз за утро раздаются взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы третий раз за утро раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в пятницу телеканал дважды сообщал о взрывах в Хмельницкой области.
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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 04:50
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
В регионе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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