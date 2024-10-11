https://ria.ru/20241011/smi-1977538108.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 11.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы третий раз за утро раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:50
2024-10-11T10:50
2024-10-11T10:50
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Взрывы третий раз за утро раздаются в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу телеканал дважды сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. В регионе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области третий раз за утро раздаются взрывы