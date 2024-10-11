https://ria.ru/20241011/slovakija-1977636342.html

Словакия планирует расширить центр по ремонту украинской военной техники

Словакия планирует расширить центр по ремонту украинской военной техники - РИА Новости, 11.10.2024

Словакия планирует расширить центр по ремонту украинской военной техники

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок возможность расширения центра по ремонту украинской военной техники,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:27

2024-10-11T16:27

2024-10-11T16:27

в мире

словакия

германия

украина

анналена бербок

петер пеллегрини

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881719956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9759b43603b187f31fb6b42c4f73981f.jpg

БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок возможность расширения центра по ремонту украинской военной техники, который расположен на востоке республики, сообщил словацкий телеканал ТА3. "Словакия хочет расширить предприятие по ремонту украинской военной техники на востоке страны. На пресс-конференции в пятницу после встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок об этом сообщил глава словацкого МИД Юрай Бланар", - говорится в информации телеканала. В информации уточняется, что ФРГ финансирует работу данного предприятия, а Словакия предоставляет помещения. "Центр по ремонту, который находится в военной части словацкой армии в Михаловце, начал работу в конце 2022 года. Бланар сообщил, что Словакия хочет его расширить в рамках помощи Украине. Он также повторил, что Словакия уже не будет поставлять Украине военные материалы из собственных запасов армии", - отмечается в сообщении. В начале 2024 года теперь уже президент Словакии Петер Пеллегрини говорил, что центр по ремонту украинской военной техники, который инициировала Германия, продолжит свою работу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241007/slovakija-1976765079.html

https://ria.ru/20241007/ukraina-1976809759.html

словакия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, германия, украина, анналена бербок, петер пеллегрини, сергей лавров, нато