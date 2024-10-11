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СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции - РИА Новости, 11.10.2024
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12:50 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/sk-1977575736.html
СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции
СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции - РИА Новости, 11.10.2024
СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в турецком порту двух членов экипажа российского судна, упавших в трюм, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:50
2024-10-11T12:50
следственный комитет россии (ск рф)
турция
происшествия
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в турецком порту двух членов экипажа российского судна, упавших в трюм, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В конце августа турецкая газета Sabah писала, что двое россиян, сорокашестилетний Константин Мартынов и пятидесятидвухлетний Дмитрий Мочалов, входившие в состав экипажа российского сухогруза Navis 2, погибли в результате несчастного случая у берегов провинции Балыкесир на западе Турции. Представитель оператора судна подтвердил, что они погибли, упав в люк. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщало РИА Новости, что контактирует с местными властями по поводу репатриации тел погибших. По данным следствия, предварительно, 23 августа на борту российского судна "Навис-2" во время работ у причала порта Бандырма Турецкой Республики упали в лаз трюма два члена экипажа. От полученных травм мужчины скончались. "Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение смерти двум лицам", - говорится в сообщении МСУТ СК.
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следственный комитет россии (ск рф), турция, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Турция, Происшествия
СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции

СК возбудил дело после гибели двух россиян на сухогрузе в Турции

© Фото : СУ СКР по Волгоградской областиАвтомобиль СУ СКР
Автомобиль СУ СКР - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : СУ СКР по Волгоградской области
Автомобиль СУ СКР . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в турецком порту двух членов экипажа российского судна, упавших в трюм, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В конце августа турецкая газета Sabah писала, что двое россиян, сорокашестилетний Константин Мартынов и пятидесятидвухлетний Дмитрий Мочалов, входившие в состав экипажа российского сухогруза Navis 2, погибли в результате несчастного случая у берегов провинции Балыкесир на западе Турции. Представитель оператора судна подтвердил, что они погибли, упав в люк. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщало РИА Новости, что контактирует с местными властями по поводу репатриации тел погибших.
По данным следствия, предварительно, 23 августа на борту российского судна "Навис-2" во время работ у причала порта Бандырма Турецкой Республики упали в лаз трюма два члена экипажа. От полученных травм мужчины скончались.
"Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение смерти двум лицам", - говорится в сообщении МСУТ СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)ТурцияПроисшествия
 
 
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