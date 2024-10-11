https://ria.ru/20241011/sk-1977575736.html

СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции

СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции - РИА Новости, 11.10.2024

СК возбудил дело после гибели двух россиян в Турции

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в турецком порту двух членов экипажа российского судна, упавших в трюм, сообщает Западное межрегиональное... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:50

2024-10-11T12:50

2024-10-11T12:50

следственный комитет россии (ск рф)

турция

происшествия

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в турецком порту двух членов экипажа российского судна, упавших в трюм, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В конце августа турецкая газета Sabah писала, что двое россиян, сорокашестилетний Константин Мартынов и пятидесятидвухлетний Дмитрий Мочалов, входившие в состав экипажа российского сухогруза Navis 2, погибли в результате несчастного случая у берегов провинции Балыкесир на западе Турции. Представитель оператора судна подтвердил, что они погибли, упав в люк. Генконсульство РФ в Стамбуле сообщало РИА Новости, что контактирует с местными властями по поводу репатриации тел погибших. По данным следствия, предварительно, 23 августа на борту российского судна "Навис-2" во время работ у причала порта Бандырма Турецкой Республики упали в лаз трюма два члена экипажа. От полученных травм мужчины скончались. "Следователем возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение смерти двум лицам", - говорится в сообщении МСУТ СК.

https://ria.ru/20240726/sudno-1962122256.html

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следственный комитет россии (ск рф), турция, происшествия