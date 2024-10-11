Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России
Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего визит в РФ провокацией
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, который назвал его визит в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме провокацией для Брюсселя.
На полях форума корреспондент немецкого телеканала спросил у министра, является ли его визит еще одной провокацией в сторону Брюсселя.
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"Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно? И постарайтесь не выказывать стране неуважение. О какой провокации вы говорите? О какой провокации? Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией "яволь" (нем. "да", "конечно". — Прим. ред.), так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни зеленые в Германии, хорошо?" — ответил Сийярто, видеозапись опубликована в соцсети Facebook*.
На газовом форуме в Санкт-Петербурге "Газпром" и венгерская энергокомпания MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем государствам, которые на все требования Брюсселя отвечают "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.
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