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Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России - РИА Новости, 11.10.2024
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03:58 11.10.2024 (обновлено: 15:35 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/siyyarto-1977502995.html
Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России
Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России - РИА Новости, 11.10.2024
Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, который назвал его визит в Санкт-Петербург... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T03:58
2024-10-11T15:35
венгрия
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россия
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БУДАПЕШТ, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, который назвал его визит в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме провокацией для Брюсселя. На полях форума корреспондент немецкого телеканала спросил у министра, является ли его визит еще одной провокацией в сторону Брюсселя. "Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно? И постарайтесь не выказывать стране неуважение. О какой провокации вы говорите? О какой провокации? Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией "яволь" (нем. "да", "конечно". — Прим. ред.), так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни зеленые в Германии, хорошо?" — ответил Сийярто, видеозапись опубликована в соцсети Facebook*.На газовом форуме в Санкт-Петербурге "Газпром" и венгерская энергокомпания MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем государствам, которые на все требования Брюсселя отвечают "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.* Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977374071.html
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венгрия, брюссель, россия, петер сийярто, виктор орбан, газпром, в мире
Венгрия, Брюссель, Россия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Газпром, В мире
Сийярто поставил на место немецкого журналиста после вопроса о России

Сийярто поставил на место журналиста из ФРГ, назвавшего визит в РФ провокацией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поставил на место немецкого журналиста, который назвал его визит в Санкт-Петербург для участия в газовом форуме провокацией для Брюсселя.
На полях форума корреспондент немецкого телеканала спросил у министра, является ли его визит еще одной провокацией в сторону Брюсселя.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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"Нет. Постарайтесь относиться к Венгрии уважительно и вежливо, хорошо? Это во-первых. И попытайтесь понять, ладно? И постарайтесь не выказывать стране неуважение. О какой провокации вы говорите? О какой провокации? Это суверенное право страны — решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией "яволь" (нем. "да", "конечно". — Прим. ред.), так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни зеленые в Германии, хорошо?" — ответил Сийярто, видеозапись опубликована в соцсети Facebook*.
На газовом форуме в Санкт-Петербурге "Газпром" и венгерская энергокомпания MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель "не начальник для Венгрии" и что страна продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. По его словам, Венгрия не относится к тем государствам, которые на все требования Брюсселя отвечают "яволь", поэтому Будапешт не станет поставлять оружие и выделять деньги Украине, впускать в страну мигрантов и вводить в венгерских школах пропаганду сексуальных меньшинств.

* Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
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