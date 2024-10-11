https://ria.ru/20241011/siriya-1977689922.html

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35 - РИА Новости, 11.10.2024

В Сирии беспилотник "коалиции" опасно сблизился с российским Су-35

Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, сообщил замруководителя российского центра по... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:15

2024-10-11T22:15

2024-10-11T22:15

в мире

сирия

хомс (город)

россия

воздушно-космические силы россии

су-35

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Беспилотник MQ-9 "коалиции" в Сирии опасно сблизился в небе над провинцией Хомс с самолетом Су-35 ВКС РФ, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "Над провинцией Хомс произошло опасное сближение разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал он на брифинге. По словам Игнасюка, авиация международной "коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией.

https://ria.ru/20241001/su-35-1975645885.html

сирия

хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город), россия, воздушно-космические силы россии, су-35