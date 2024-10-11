Рейтинг@Mail.ru
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/siriya-1977688921.html
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.10.2024
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:05
2024-10-11T22:05
в мире
эт-танф
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/28/1555532806_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_796cf621096277a9676baf4dba0af7fa.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Хомс", - сказал он на брифинге. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики парой истребителей F-15 (три раза).
https://ria.ru/20241009/su-34-1977088417.html
эт-танф
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155553/28/1555532806_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_096a709ce63faa1303e1184c8dc9513b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Эт-Танф, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии за сутки

© Фото : Минобороны РФ/Vadim GrishankinВКС России в Сирии
ВКС России в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Минобороны РФ/Vadim Grishankin
ВКС России в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Хомс", - сказал он на брифинге.
Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики парой истребителей F-15 (три раза).
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
ОАК передала ВКС очередную партию новых бомбардировщиков Су-34
9 октября, 07:37
 
В миреЭт-ТанфРоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала