https://ria.ru/20241011/siriya-1977688921.html
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии - РИА Новости, 11.10.2024
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:05
2024-10-11T22:05
2024-10-11T22:05
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в Сирии за минувшие сутки нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по двум выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах провинции Хомс", - сказал он на брифинге. Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики парой истребителей F-15 (три раза).
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в мире, эт-танф, россия, сирия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Эт-Танф, Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Российские ВКС нанесли удары по двум пунктам боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков в Сирии за сутки