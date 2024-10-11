https://ria.ru/20241011/sireny-1977689654.html
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.10.2024
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах центральной части Израиля в связи подозрением на проникновение беспилотника, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:11
2024-10-11T22:11
2024-10-11T22:11
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах центральной части Израиля в связи подозрением на проникновение беспилотника, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены, предупреждающие о проникновении вражеского летательного аппарата, были активированы в нескольких районах в центральной части Израиля. Подробности изучаются", - говорится в сообщении. По данным израильской системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", воздушная тревога была активирована в северных пригородах Тель-Авива.
https://ria.ru/20241011/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Тель-Авив, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ЦАХАЛ: в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги