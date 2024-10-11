https://ria.ru/20241011/sireny-1977689654.html

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 11.10.2024

В центре Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах центральной части Израиля в связи подозрением на проникновение беспилотника, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:11

2024-10-11T22:11

2024-10-11T22:11

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах центральной части Израиля в связи подозрением на проникновение беспилотника, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сирены, предупреждающие о проникновении вражеского летательного аппарата, были активированы в нескольких районах в центральной части Израиля. Подробности изучаются", - говорится в сообщении. По данным израильской системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", воздушная тревога была активирована в северных пригородах Тель-Авива.

https://ria.ru/20241011/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024