https://ria.ru/20241011/siluanov-1977591132.html
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС
Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:54
2024-10-11T13:54
2024-10-11T17:07
экономика
антон силуанов
брикс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
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экономика, антон силуанов, брикс
Экономика, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС
Силуанов: экономика стран БРИКС растет несмотря на потрясения
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.