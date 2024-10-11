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Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
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13:54 11.10.2024 (обновлено: 17:07 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/siluanov-1977591132.html
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС
Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:54
2024-10-11T17:07
экономика
антон силуанов
брикс
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
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экономика, антон силуанов, брикс
Экономика, Антон Силуанов, БРИКС
Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС

Силуанов: экономика стран БРИКС растет несмотря на потрясения

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
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