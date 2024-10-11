https://ria.ru/20241011/siluanov-1977591132.html

Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС

Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024

Силуанов оценил экономическую политику стран БРИКС

Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:54

2024-10-11T13:54

2024-10-11T17:07

экономика

антон силуанов

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977648270_0:177:2924:1822_1920x0_80_0_0_294a0e0b040a2a70288333939e59888b.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Страны БРИКС проводят взвешенную экономическую политику, показывают рост и стабильность несмотря на потрясения глобальной экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Несмотря на регулярные потрясения в мировой экономике, видим, что продолжается умеренный глобальный рост ее, снижается инфляция, экономики стран БРИКС в целом демонстрируют большую устойчивость, проводя ответственную экономическую и финансовую политику", - сказал он, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.

https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, брикс