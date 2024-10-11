https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html

Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС

Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024

Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС

Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС будет представлена лидерам... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:15

2024-10-11T13:15

2024-10-11T17:09

экономика

антон силуанов

казань

брикс

россия

технологии

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС будет представлена лидерам объединения на саммите в Казани, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС."Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казань. Он содержит следующие инициативы – трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы", - сказал Силуанов.

https://ria.ru/20241011/briks-1977523325.html

казань

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экономика, антон силуанов, казань, брикс, россия, технологии