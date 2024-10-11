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Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
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13:15 11.10.2024 (обновлено: 17:09 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/siluanov-1977583093.html
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС - РИА Новости, 11.10.2024
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС
Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС будет представлена лидерам... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:15
2024-10-11T17:09
экономика
антон силуанов
казань
брикс
россия
технологии
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС будет представлена лидерам объединения на саммите в Казани, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС."Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казань. Он содержит следующие инициативы – трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы", - сказал Силуанов.
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экономика, антон силуанов, казань, брикс, россия, технологии
Экономика, Антон Силуанов, Казань, БРИКС, Россия, Технологии
Силуанов ответил на вопрос о создании платежной системы БРИКС

Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024
Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр финансов РФ Антон Силуанов во время встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. 11 октября 2024
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в частности, инициатива создания платежной системы БРИКС будет представлена лидерам объединения на саммите в Казани, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС.
"Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результат проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казань. Он содержит следующие инициативы – трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы", - сказал Силуанов.
БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Некоторые страны АСЕАН приняли приглашение для участия в саммите БРИКС
Вчера, 09:48
 
ЭкономикаАнтон СилуановКазаньБРИКСРоссияТехнологии
 
 
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