https://ria.ru/20241011/shvejtsarija-1977550753.html

В Швейцарии отказались от взаимной правовой помощи с Россией

В Швейцарии отказались от взаимной правовой помощи с Россией - РИА Новости, 11.10.2024

В Швейцарии отказались от взаимной правовой помощи с Россией

Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не допускает взаимной правовой помощи с Россией, новые запросы от РФ также... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:31

2024-10-11T11:31

2024-10-11T11:31

россия

швейцария

берн (кантон)

евросоюз

нато

центральный банк рф (цб рф)

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ЖЕНЕВА, 11 окт - РИА Новости. Судебная практика федерального суда и федерального уголовного суда Швейцарии больше не допускает взаимной правовой помощи с Россией, новые запросы от РФ также будут отклонены, заявила РИА Новости официальный представитель швейцарского минюста Ингрид Райзер. Во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщила, что в 2024 году федеральное ведомство юстиции Швейцарии уведомило российскую сторону об отказе в исполнении запроса о правовой помощи по уголовному делу о мошенничестве. В качестве обоснования указано, что "Российской Федерации правовая помощь оказана быть не может". Ранее при отказах ведомство ссылалось на "наивысшие сомнения относительно того, что Россия будет придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью". "Федеральный уголовный суд Швейцарии, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в нескольких вступивших в законную силу решениях установил, что в настоящее время РФ не может быть предоставлена взаимная правовая помощь по уголовным делам. Эта позиция отказа не изменилась", - сказала Райзер. Она добавила, что тот факт, что взаимная правовая помощь с Россией "недопустима" неоднократно подтверждался высшей судебной инстанцией Швейцарии - федеральным судом. "Следствием этой судебной практики высшей судебной инстанции является то, что, независимо от конкретного случая, новые просьбы РФ об оказании взаимной правовой помощи, которые теперь направляются швейцарским властям, должны отклоняться до дальнейшего уведомления", - подчеркнула представитель минюста. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20241008/posolstvo-1977067921.html

россия

швейцария

берн (кантон)

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россия, швейцария, берн (кантон), евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф)