Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/shpionazh-1977570861.html
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии
Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:37
2024-10-11T12:37
происшествия
украина
россия
запорожская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с июня по август 2022 года Корж, проживающий в Запорожской области, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Росгвардии. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Коржа и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931582367.html
украина
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Украина, Россия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Генеральная прокуратура РФ
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии

Запорожский суд приговорил шпиона из Украины к 13 годам колонии за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении.
Задержание жителя Феодосии за шпионаж - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Жителя Феодосии задержали за шпионаж
Вчера, 08:37
В суде было установлено, что с июня по август 2022 года Корж, проживающий в Запорожской области, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Росгвардии. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных.
"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Коржа и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Запорожский суд приговорил украинского шпиона к десяти годам
6 марта, 20:43
 
ПроисшествияУкраинаРоссияЗапорожская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала