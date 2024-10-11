https://ria.ru/20241011/shpionazh-1977570861.html

В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии

В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024

В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:37

2024-10-11T12:37

2024-10-11T12:37

происшествия

украина

россия

запорожская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с июня по август 2022 года Корж, проживающий в Запорожской области, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Росгвардии. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Коржа и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977514587.html

https://ria.ru/20240306/prigovor-1931582367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, украина, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф