https://ria.ru/20241011/shpionazh-1977570861.html
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 11.10.2024
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии
Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:37
2024-10-11T12:37
2024-10-11T12:37
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запорожская область
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к 13 годам колонии шпиона, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии для военной разведки Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего гражданина Украины Сергея Коржа. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с июня по август 2022 года Корж, проживающий в Запорожской области, собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Росгвардии. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военных. "Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Коржа и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
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РИА Новости
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происшествия, украина, россия, запорожская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Украина, Россия, Запорожская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Генеральная прокуратура РФ
В Запорожье шпиона приговорили к 13 годам колонии
Запорожский суд приговорил шпиона из Украины к 13 годам колонии за шпионаж