https://ria.ru/20241011/sevastopol-1977652636.html

Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс"

Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс" - РИА Новости, 11.10.2024

Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс"

Проект 2024 года "Виноградный экспресс" в Севастопольском регионе получил большую популярность, он будет продолжен в 2025 году, на который скоро откроется... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:27

2024-10-11T17:27

2024-10-11T17:27

туризм

севастополь

гранд сервис экспресс

туризм

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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Проект 2024 года "Виноградный экспресс" в Севастопольском регионе получил большую популярность, он будет продолжен в 2025 году, на который скоро откроется продажа билетов, сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко. "В следующем (2025 - ред.) году он ("Виноградный экспресс" - ред.) будет курсировать практически все время, не только летом. Скоро, в течение двух недель максимум, откроются и продажи билетов на следующий год... Мы гордимся тем, что это именно севастопольский экспресс, он стартует из Севастополя, продолжается и завершается тоже в Севастополе. Мы знаем, что у наших партнеров – компании "Гранд Сервис Экспресс" - уже около тысячи заявок на будущий поезд, очень большой спрос", - сказала Литовко журналистам в кулуарах конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". Туристический поезд "Виноградный экспресс" отправился в первый рейс 7 июля 2024 года. Путешествие начинается и заканчивается на вокзале Севастополя и длится девять часов. В "Гранд Сервис Экспресс" отметили, что "Виноградный экспресс" запланирован как однодневное путешествие. В поезде пассажиры не только наслаждаются видами за окном, но и дегустируют вина, проводят время за обедом, слушают живую музыку, а также посещают винодельни и шампанерии региона. Стоимость поездки – 15 тысяч или 55 тысяч рублей, в зависимости от выбранного пассажиром класса.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, гранд сервис экспресс , туризм