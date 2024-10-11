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Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс" - РИА Новости, 11.10.2024
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Туризм
 
17:27 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/sevastopol-1977652636.html
Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс"
Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс" - РИА Новости, 11.10.2024
Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс"
Проект 2024 года "Виноградный экспресс" в Севастопольском регионе получил большую популярность, он будет продолжен в 2025 году, на который скоро откроется... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:27
2024-10-11T17:27
туризм
севастополь
гранд сервис экспресс
туризм
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Проект 2024 года "Виноградный экспресс" в Севастопольском регионе получил большую популярность, он будет продолжен в 2025 году, на который скоро откроется продажа билетов, сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко. "В следующем (2025 - ред.) году он ("Виноградный экспресс" - ред.) будет курсировать практически все время, не только летом. Скоро, в течение двух недель максимум, откроются и продажи билетов на следующий год... Мы гордимся тем, что это именно севастопольский экспресс, он стартует из Севастополя, продолжается и завершается тоже в Севастополе. Мы знаем, что у наших партнеров – компании "Гранд Сервис Экспресс" - уже около тысячи заявок на будущий поезд, очень большой спрос", - сказала Литовко журналистам в кулуарах конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". Туристический поезд "Виноградный экспресс" отправился в первый рейс 7 июля 2024 года. Путешествие начинается и заканчивается на вокзале Севастополя и длится девять часов. В "Гранд Сервис Экспресс" отметили, что "Виноградный экспресс" запланирован как однодневное путешествие. В поезде пассажиры не только наслаждаются видами за окном, но и дегустируют вина, проводят время за обедом, слушают живую музыку, а также посещают винодельни и шампанерии региона. Стоимость поездки – 15 тысяч или 55 тысяч рублей, в зависимости от выбранного пассажиром класса.
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севастополь, гранд сервис экспресс , туризм
Туризм, Севастополь, Гранд Сервис Экспресс , Туризм
Власти Севастополя заявили об успехе проекта "Виноградный экспресс"

Замгубернатора Севастополя: "Виноградный экспресс" продолжат в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Стрелецкую бухту в Севастополе
Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Проект 2024 года "Виноградный экспресс" в Севастопольском регионе получил большую популярность, он будет продолжен в 2025 году, на который скоро откроется продажа билетов, сообщила заместитель губернатора Севастополя Марина Литовко.
"В следующем (2025 - ред.) году он ("Виноградный экспресс" - ред.) будет курсировать практически все время, не только летом. Скоро, в течение двух недель максимум, откроются и продажи билетов на следующий год... Мы гордимся тем, что это именно севастопольский экспресс, он стартует из Севастополя, продолжается и завершается тоже в Севастополе. Мы знаем, что у наших партнеров – компании "Гранд Сервис Экспресс" - уже около тысячи заявок на будущий поезд, очень большой спрос", - сказала Литовко журналистам в кулуарах конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
Туристический поезд "Виноградный экспресс" отправился в первый рейс 7 июля 2024 года. Путешествие начинается и заканчивается на вокзале Севастополя и длится девять часов. В "Гранд Сервис Экспресс" отметили, что "Виноградный экспресс" запланирован как однодневное путешествие. В поезде пассажиры не только наслаждаются видами за окном, но и дегустируют вина, проводят время за обедом, слушают живую музыку, а также посещают винодельни и шампанерии региона. Стоимость поездки – 15 тысяч или 55 тысяч рублей, в зависимости от выбранного пассажиром класса.
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