https://ria.ru/20241011/sevastopol-1977610453.html

"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек

"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек - РИА Новости, 11.10.2024

"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек

Более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес" в Севастополе со дня его открытия 30 июля, сообщила заместитель губернатора Марина Литовко. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:49

2024-10-11T14:49

2024-10-11T14:49

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херсонес

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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес" в Севастополе со дня его открытия 30 июля, сообщила заместитель губернатора Марина Литовко. "Проект, который реализуется по поручению нашего президента, это "Новый Херсонес". Это мирового уровня парк. По интернет-статистике, он первый по многим поисковым запросам. Он открылся 30 июля, за это время его посетило более 700 тысяч человек", - сказала Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". Она добавила, что "Новый Херсонес" существенно увеличил туристическую привлекательность Севастополя. Литовко убеждена, что рост посещаемости парка увеличит туристический поток Севастополя. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241003/matvienko-1976116407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, севастополь, новороссия, херсонес