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"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек - РИА Новости, 11.10.2024
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Туризм
 
14:49 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/sevastopol-1977610453.html
"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек
"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек - РИА Новости, 11.10.2024
"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек
Более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес" в Севастополе со дня его открытия 30 июля, сообщила заместитель губернатора Марина Литовко. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:49
2024-10-11T14:49
туризм
новости - туризм
севастополь
новороссия
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес" в Севастополе со дня его открытия 30 июля, сообщила заместитель губернатора Марина Литовко. "Проект, который реализуется по поручению нашего президента, это "Новый Херсонес". Это мирового уровня парк. По интернет-статистике, он первый по многим поисковым запросам. Он открылся 30 июля, за это время его посетило более 700 тысяч человек", - сказала Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России". Она добавила, что "Новый Херсонес" существенно увеличил туристическую привлекательность Севастополя. Литовко убеждена, что рост посещаемости парка увеличит туристический поток Севастополя. Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.
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Туризм, Новости - Туризм, Севастополь, Новороссия, Херсонес
"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек

Замгубернатора Литовко: более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"Новый Херсонес" в Севастополе
Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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"Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес" в Севастополе со дня его открытия 30 июля, сообщила заместитель губернатора Марина Литовко.
«
"Проект, который реализуется по поручению нашего президента, это "Новый Херсонес". Это мирового уровня парк. По интернет-статистике, он первый по многим поисковым запросам. Он открылся 30 июля, за это время его посетило более 700 тысяч человек", - сказала Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
Она добавила, что "Новый Херсонес" существенно увеличил туристическую привлекательность Севастополя. Литовко убеждена, что рост посещаемости парка увеличит туристический поток Севастополя.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.
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