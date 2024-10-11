"Новый Херсонес" в Севастополе посетили более 700 тысяч человек
Замгубернатора Литовко: более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес"
"Новый Херсонес" в Севастополе. Архивное фото
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ЯЛТА, 11 окт – РИА Новости. Более 700 тысяч туристов посетили парк "Новый Херсонес" в Севастополе со дня его открытия 30 июля, сообщила заместитель губернатора Марина Литовко.
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"Проект, который реализуется по поручению нашего президента, это "Новый Херсонес". Это мирового уровня парк. По интернет-статистике, он первый по многим поисковым запросам. Он открылся 30 июля, за это время его посетило более 700 тысяч человек", - сказала Литовко в ходе конференции "Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России".
Она добавила, что "Новый Херсонес" существенно увеличил туристическую привлекательность Севастополя. Литовко убеждена, что рост посещаемости парка увеличит туристический поток Севастополя.
Музейный комплекс "Новый Херсонес", включающий три музея, посвященные христианству, античности и Византии, а также Крыму и Новороссии, парки и фонтаны, реку Героон с набережными и озерами, реконструированный квартал древнего Херсонеса, построен рядом с историческим Херсонесом за неполные два года. Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 50 тысяч человек.
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