https://ria.ru/20241011/serbiya-1977601283.html
Вучич оценил визит Эрдогана в Сербию
Вучич оценил визит Эрдогана в Сербию - РИА Новости, 11.10.2024
Вучич оценил визит Эрдогана в Сербию
Визит одного из наиболее влиятельных политиков современности - президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию особенно значим во время политических и... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T14:24
2024-10-11T14:24
2024-10-11T15:20
в мире
сербия
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реджеп тайип эрдоган
александр вучич
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Визит одного из наиболее влиятельных политиков современности - президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию особенно значим во время политических и экономических вызовов на глобальной арене, заявил сербский президент Александр Вучич. Эрдоган прибыл в Сербию с визитом вечером в четверг, на аэродроме его торжественно встретил глава сербского государства. Официальная встреча турецкой делегации с артиллерийскими залпами, построением гвардии Сербии и в присутствии всех членов сербского правительства состоялась в пятницу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После церемонии Вучич и Эрдоган отправились на переговоры в формате тет-а-тет. "В политическом плане этот визит даёт стимул укреплению отношений между двумя нашими странами, что способствует стабильности на Западных Балканах, которые часто в своей истории были охвачены конфликтами и напряжённостями, но желают мира и подлинного благополучия. Турция и Сербия имеют долгую историю сотрудничества, и такие встречи дают возможность для углубления этих связей, особенно в области безопасности и экономики", - написал Вучич в соцсетях. По его словам визит Эрдогана представляет собой значительный шаг к "усилению двусторонних связей во времена вызовов, укрепляет платформу для будущего диалога и сотрудничества как ключевых факторов мира и стабильности на Балканах". В программе визита президента Турции в пятницу также подписание документов о сотрудничестве и бизнес-форум турецких и сербских компаний.
https://ria.ru/20230625/serbiya-1880309076.html
https://ria.ru/20240621/serbiya-1954492757.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, турция, реджеп тайип эрдоган, александр вучич
В мире, Сербия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Вучич
Вучич оценил визит Эрдогана в Сербию
Вучич: визит Эрдогана в Сербию особенно значим во время глобальных вызовов
БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Визит одного из наиболее влиятельных политиков современности - президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сербию особенно значим во время политических и экономических вызовов на глобальной арене, заявил сербский президент Александр Вучич.
Эрдоган прибыл в Сербию с визитом вечером в четверг, на аэродроме его торжественно встретил глава сербского государства. Официальная встреча турецкой делегации с артиллерийскими залпами, построением гвардии Сербии и в присутствии всех членов сербского правительства состоялась в пятницу перед правительственным комплексом "Палата Сербия". После церемонии Вучич и Эрдоган отправились на переговоры в формате тет-а-тет.
"В политическом плане этот визит даёт стимул укреплению отношений между двумя нашими странами, что способствует стабильности на Западных Балканах, которые часто в своей истории были охвачены конфликтами и напряжённостями, но желают мира и подлинного благополучия. Турция и Сербия имеют долгую историю сотрудничества, и такие встречи дают возможность для углубления этих связей, особенно в области безопасности и экономики", - написал Вучич в соцсетях.
По его словам визит Эрдогана представляет собой значительный шаг к "усилению двусторонних связей во времена вызовов, укрепляет платформу для будущего диалога и сотрудничества как ключевых факторов мира и стабильности на Балканах".
В программе визита президента Турции в пятницу также подписание документов о сотрудничестве и бизнес-форум турецких и сербских компаний.