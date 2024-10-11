https://ria.ru/20241011/saratov-1977682965.html

В Саратове возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в университете

В Саратове возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в университете - РИА Новости, 11.10.2024

В Саратове возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в университете

Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T20:39

2024-10-11T20:39

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САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова из-за выплаты более 7,3 миллиона рублей фирме за привлечение 600 иностранных студентов, сообщила прокуратура региона."В Саратовской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в государственном образовательном учреждении... Установлено, что в 2016 году должностные лица ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова", не имея необходимости, заключили договор о наборе и направлении иностранных граждан на платное обучение по программам высшего или среднего профессионального образования. По условиям договора вознаграждение за оказанные коммерческой организацией услуги составляло 15% от стоимости их обучения ежегодно", - говорится в публикации Telegram-канала прокуратуры. По данным ведомства, с 2016 года по сентябрь 2024 года в университет на обучение на платной основе зачислено 600 иностранных студентов, якобы привлеченных частной фирмой, в результате необоснованно перечислено более 7,3 миллиона рублей. "По предварительным данным, в период с 2016 по 2024 годы неустановленные на данный момент должностные лица из числа сотрудников высшего учебного заведения необоснованно подготавливали обезличенные платежные поручения и акты получения образовательных услуг при отсутствии конкретных сведений о лицах, за которых производилось перечисление", - уточняется в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241007/kaliningrad-1976807663.html

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происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), саратов