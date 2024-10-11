В Саратове возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в университете
СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в саратовском университете
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова из-за выплаты более 7,3 миллиона рублей фирме за привлечение 600 иностранных студентов, сообщила прокуратура региона.
"В Саратовской области по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в государственном образовательном учреждении... Установлено, что в 2016 году должностные лица ФГБОУ ВО "Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова", не имея необходимости, заключили договор о наборе и направлении иностранных граждан на платное обучение по программам высшего или среднего профессионального образования. По условиям договора вознаграждение за оказанные коммерческой организацией услуги составляло 15% от стоимости их обучения ежегодно", - говорится в публикации Telegram-канала прокуратуры.
По данным ведомства, с 2016 года по сентябрь 2024 года в университет на обучение на платной основе зачислено 600 иностранных студентов, якобы привлеченных частной фирмой, в результате необоснованно перечислено более 7,3 миллиона рублей.
"По предварительным данным, в период с 2016 по 2024 годы неустановленные на данный момент должностные лица из числа сотрудников высшего учебного заведения необоснованно подготавливали обезличенные платежные поручения и акты получения образовательных услуг при отсутствии конкретных сведений о лицах, за которых производилось перечисление", - уточняется в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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