Рютте не ответил, будет ли НАТО защищать небо Израиля
Рютте не ответил, будет ли НАТО защищать небо Израиля при конфликте с Ираном
© AP Photo / Harry NakosНовый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Harry Nakos
Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте ушел от ответа о возможном участии альянса в защите израильского воздушного пространства в случае начала прямого конфликта Израиля и Ирана, он отметил, что альянс не может решить все вопросы.
Журналистка телеканала Sky News в интервью спросила нового генсека НАТО, допускает ли он, что альянсу придется сыграть роль в защите израильского воздушного пространства в случае прямого военного конфликта с Ираном.
"Мы (НАТО - ред.) не можем решить все", - ответил Рютте.
При этом он добавил, что члены альянса принимают активное участие в попытке преодолеть этот кризис.
Рютте 1 октября вступил в должность генсека НАТО, сменив на этом посту Йенса Столтенберга.
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10 октября, 14:51
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон минимальным. Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.