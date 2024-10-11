https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977633888.html

Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа

Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа - РИА Новости, 11.10.2024

Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа

Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T16:12

2024-10-11T16:12

2024-10-11T16:12

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974180756_529:345:3273:1889_1920x0_80_0_0_63dc8ba9c577304420cf9f51913e5360.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организации, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в настоящее время зафиксированы случаи распространения информационных писем от ведомства с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций, якобы, в "рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре". "Данная информация не является официальным письмом Роспотребнадзора, а представляет собой фальсифицированный документ... Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия