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Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа - РИА Новости, 11.10.2024
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16:12 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977633888.html
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа - РИА Новости, 11.10.2024
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:12
2024-10-11T16:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организации, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в настоящее время зафиксированы случаи распространения информационных писем от ведомства с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций, якобы, в "рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре". "Данная информация не является официальным письмом Роспотребнадзора, а представляет собой фальсифицированный документ... Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа

Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, распространяющих фейковое письмо

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организации, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, в настоящее время зафиксированы случаи распространения информационных писем от ведомства с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций, якобы, в "рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре".
"Данная информация не является официальным письмом Роспотребнадзора, а представляет собой фальсифицированный документ... Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения", - говорится в сообщении.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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