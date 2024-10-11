https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977633888.html
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа - РИА Новости, 11.10.2024
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T16:12
2024-10-11T16:12
2024-10-11T16:12
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа ведомства, якобы с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организации, сообщается в Telegram-канале ведомства. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в настоящее время зафиксированы случаи распространения информационных писем от ведомства с просьбами оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организаций, якобы, в "рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре". "Данная информация не является официальным письмом Роспотребнадзора, а представляет собой фальсифицированный документ... Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241010/moshenniki-1977318948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор предупредил о распространении фейкового документа
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, распространяющих фейковое письмо