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В Великом Новгороде расследуют отравления яйцами пашот в ресторане - РИА Новости, 11.10.2024
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15:48 11.10.2024 (обновлено: 16:45 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977627760.html
В Великом Новгороде расследуют отравления яйцами пашот в ресторане
В Великом Новгороде расследуют отравления яйцами пашот в ресторане - РИА Новости, 11.10.2024
В Великом Новгороде расследуют отравления яйцами пашот в ресторане
Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после отравления трех посетителей в ресторане Великого Новгорода, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:48
2024-10-11T16:45
происшествия
великий новгород
россия
новгородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после отравления трех посетителей в ресторане Великого Новгорода, сообщила пресс-служба ведомства. Как ранее сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, всего в течение недели отравились четыре женщины, все они ели яйца пашот в ресторане "Фазенда". Три человека попали в инфекционную больницу, угрозы для их жизни нет. Доследственная проверка продолжается. "Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области… организовано и проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией трех случаев острой кишечной инфекции, связанной с употреблением продукции ресторана "Фазенда" в Великом Новгороде", - говорится в сообщении. Уточняется, что при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности. Кроме того, в случае виновности ресторана эксперты Роспотребнадзора готовы помочь пострадавшим потребителям отстаивать их права в суде.
https://ria.ru/20240822/delo-1967686819.html
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происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Великом Новгороде расследуют отравления яйцами пашот в ресторане

Роспотребнадзор проводит расследование после отравления трех человек в Новгороде

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование после отравления трех посетителей в ресторане Великого Новгорода, сообщила пресс-служба ведомства.
Как ранее сообщали РИА Новости в СУСК РФ по региону, всего в течение недели отравились четыре женщины, все они ели яйца пашот в ресторане "Фазенда". Три человека попали в инфекционную больницу, угрозы для их жизни нет. Доследственная проверка продолжается.
"Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области… организовано и проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией трех случаев острой кишечной инфекции, связанной с употреблением продукции ресторана "Фазенда" в Великом Новгороде", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований будут приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности. Кроме того, в случае виновности ресторана эксперты Роспотребнадзора готовы помочь пострадавшим потребителям отстаивать их права в суде.
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ПроисшествияВеликий НовгородРоссияНовгородская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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