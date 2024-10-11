https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977547789.html
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ - РИА Новости, 11.10.2024
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ
Специалисты Роспотребнадзора с начала пожара на нефтебазе в Феодосии провели отбор свыше 500 проб на диоксид серы и другие опасных загрязняющие вещества в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:20
2024-10-11T11:20
2024-10-11T11:20
происшествия
феодосия
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора с начала пожара на нефтебазе в Феодосии провели отбор свыше 500 проб на диоксид серы и другие опасных загрязняющие вещества в воздухе, превышений не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что по результатам исследования проб за минувшие сутки и на 6 часов утра пятницы превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано. Уточнялось, что пробы воздуха берутся на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки. "Всего с начала пожара отобрано более 500 проб, превышений содержания опасных веществ в воздухе по результатам последних исследований не выявлено", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что утром 9 октября в контрольной точке на улице Дружбы, 38 были обнаружены превышения диоксида серы и взвешенных веществ.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html
https://ria.ru/20241009/feodosija-1977151826.html
феодосия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, феодосия, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Феодосия, Наталья Пеньковская, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ
В Феодосии провели более 500 проб воздуха после пожара, превышений нет