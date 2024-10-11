Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/rospotrebnadzor-1977547789.html
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ - РИА Новости, 11.10.2024
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ
Специалисты Роспотребнадзора с начала пожара на нефтебазе в Феодосии провели отбор свыше 500 проб на диоксид серы и другие опасных загрязняющие вещества в... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:20
2024-10-11T11:20
происшествия
феодосия
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564587681_0:17:2981:1694_1920x0_80_0_0_cf28c786eee16670d93cf1bd3f6786f2.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора с начала пожара на нефтебазе в Феодосии провели отбор свыше 500 проб на диоксид серы и другие опасных загрязняющие вещества в воздухе, превышений не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что по результатам исследования проб за минувшие сутки и на 6 часов утра пятницы превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано. Уточнялось, что пробы воздуха берутся на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки. "Всего с начала пожара отобрано более 500 проб, превышений содержания опасных веществ в воздухе по результатам последних исследований не выявлено", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что утром 9 октября в контрольной точке на улице Дружбы, 38 были обнаружены превышения диоксида серы и взвешенных веществ.
https://ria.ru/20241011/feodosiya-1977537904.html
https://ria.ru/20241009/feodosija-1977151826.html
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564587681_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_edd3e0d3f535907a7cdf59b8b34d1b27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, феодосия, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Феодосия, Наталья Пеньковская, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Феодосии после пожара не нашли превышений уровня загрязняющих веществ

В Феодосии провели более 500 проб воздуха после пожара, превышений нет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха
Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Сотрудник за работой в лаборатории по проверке проб воздуха. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора с начала пожара на нефтебазе в Феодосии провели отбор свыше 500 проб на диоксид серы и другие опасных загрязняющие вещества в воздухе, превышений не выявлено, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что по результатам исследования проб за минувшие сутки и на 6 часов утра пятницы превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано. Уточнялось, что пробы воздуха берутся на границе ближайшей от нефтебазы жилой застройки.
Ситуация в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Жители, эвакуированные из-за пожара на нефтебазе в Феодосии, вернутся домой
Вчера, 10:50
"Всего с начала пожара отобрано более 500 проб, превышений содержания опасных веществ в воздухе по результатам последних исследований не выявлено", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что утром 9 октября в контрольной точке на улице Дружбы, 38 были обнаружены превышения диоксида серы и взвешенных веществ.
Ситауция в Феодосии после возгорания на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Феодосии предотвратили возгорание еще двух резервуаров с нефтепродуктами
9 октября, 12:16
 
ПроисшествияФеодосияНаталья ПеньковскаяФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала