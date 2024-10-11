https://ria.ru/20241011/roskachestvo-1977508326.html
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии - РИА Новости, 11.10.2024
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии
Роскачество впервые выдало сертификат ГОСТ, подтверждающий соответствие требованиям ведомства по экологичности, бренду бытовой химии Synergetic, рассказали РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T06:38
2024-10-11T06:38
2024-10-11T06:38
роскачество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роскачество впервые выдало сертификат ГОСТ, подтверждающий соответствие требованиям ведомства по экологичности, бренду бытовой химии Synergetic, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Компания Synergetic... первой в России прошла сертификацию Роскачества, которая подтверждает экологичность выпускаемой бытовой химии", - рассказали в Роскачестве. Там отметили, что продукция компании биоразлагаема, а упаковка подлежит вторичной переработке. Как отметила отметила начальник отдела стандартизации Роскачества Олеся Махова, ГОСТ Р 71175-2023 дополнил "зелёную" линейку разработанных национальных стандартов. "Согласно требованиям организации, для получения "зеленого" сертификата продукция компании должна быть безопасна для человека и окружающей среды. Ингредиенты в составе товаров также не должны оказывать негативное влияние на здоровье потребителей и экологию", - сказала она. ГОСТ Р 71175-2023 вступил в силу 1 июня 2024 года. В настоящий момент получение сертификата соответствия происходит на добровольной основе. Он распространяется на средства для стирки и товары бытовой химии и устанавливает общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений, указываемых в информации для потребителя и/или в маркировке, нанесенной на продукцию. Ранее ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию Роскачества по ГОСТ: сырье, полученное там, способы его выращивания, производства, переработки, маркировки и реализации официально являются экологически чистыми, рассказали РИА Новости в компании.
https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html
https://ria.ru/20240822/bad-1967695023.html
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роскачество, россия
Роскачество выдало первый сертификат экологичной бытовой химии
Роскачество выдало сертификат ГОСТ бренду бытовой химии Synergetic
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роскачество впервые выдало сертификат ГОСТ, подтверждающий соответствие требованиям ведомства по экологичности, бренду бытовой химии Synergetic, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Компания Synergetic... первой в России
прошла сертификацию Роскачества, которая подтверждает экологичность выпускаемой бытовой химии", - рассказали в Роскачестве.
Там отметили, что продукция компании биоразлагаема, а упаковка подлежит вторичной переработке. Как отметила отметила начальник отдела стандартизации Роскачества Олеся Махова, ГОСТ Р 71175-2023 дополнил "зелёную" линейку разработанных национальных стандартов.
"Согласно требованиям организации, для получения "зеленого" сертификата продукция компании должна быть безопасна для человека и окружающей среды. Ингредиенты в составе товаров также не должны оказывать негативное влияние на здоровье потребителей и экологию", - сказала она.
ГОСТ Р 71175-2023 вступил в силу 1 июня 2024 года. В настоящий момент получение сертификата соответствия происходит на добровольной основе. Он распространяется на средства для стирки и товары бытовой химии и устанавливает общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений, указываемых в информации для потребителя и/или в маркировке, нанесенной на продукцию.
Ранее ферма Natura Siberica в Хакасии прошла сертификацию Роскачества по ГОСТ: сырье, полученное там, способы его выращивания, производства, переработки, маркировки и реализации официально являются экологически чистыми, рассказали РИА Новости в компании.