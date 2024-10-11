https://ria.ru/20241011/rosatom-1977514679.html

"Росатом" обсуждает с Турцией проекты малых модульных реакторов

"Росатом" обсуждает с Турцией проекты малых модульных реакторов - РИА Новости, 11.10.2024

"Росатом" обсуждает с Турцией проекты малых модульных реакторов

"Росатом" обсуждает с Турцией проекты малых модульных реакторов (ММР) и готов предложить Анкаре как наземные, так и плавучие варианты, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T08:37

2024-10-11T08:37

2024-10-11T08:37

в мире

турция

анкара (провинция)

узбекистан

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

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СТАМБУЛ, 11 окт - РИА Новости. "Росатом" обсуждает с Турцией проекты малых модульных реакторов (ММР) и готов предложить Анкаре как наземные, так и плавучие варианты, сообщил РИА Новости председатель совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. Дедусенко отметил, что "Росатом" приветствует планы Турции по расширению атомных генерирующих мощностей как за счёт строительства реакторов большой мощности, так и малых модульных реакторов. "Перспективы развития новых проектов в Турции сейчас прорабатываются, заинтересованность в партнерстве подтверждена на самом высоком уровне", - подчеркнул Дедусенко. "Развитие технологий малых модульных реакторов – один из приоритетов "Росатома"… Возможности развития сотрудничества в этой сфере мы обсуждаем и с нашими турецкими партнёрами. В Турции оба варианта решений ММР – и плавучий, и наземный – могут найти свое применение с учетом географического расположения и особенностей территории страны", - сказал Дедусенко. Он подчеркнул, что о каких проектах в Турции ни шла бы речь, начинать с нуля не придется – вместе с турецкими партнёрами "Росатом" опирается на совместный опыт, приобретённый на проекте АЭС "Аккую". "Мы сможем использовать полезные наработки, включая развивающуюся локализацию поставок, развитие партнерств с турецкими строительными и производственными компаниями, налаженные каналы взаимодействия с профильными регулирующими органами Турции", - сказал собеседник агентства. В частности, как отметил Дедусенко, технология новейшего водо-водяного малого модульного реактора РИТМ-200 базируется на опыте эксплуатации ледоколов российского атомного ледокольного флота, насчитывающем более 400 реакторо-лет. Первая в мире плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" выработала уже более 860 миллионов киловатт-часов электроэнергии за четыре года эксплуатации, также корпорация приступила к реализации проекта наземной АСММ на базе реактора типа РИТМ-200 в Якутии. В мае этого года "Росатом" также заключил соглашение с Узбекистаном о строительстве АСММ мощностью 330 МВт, состоящей из шести реакторов на базе технологии РИТМ-200H. С учетом национальных целей Турции по достижению углеродной нейтральности к 2053 году сочетание больших и малых мощностей может стать эффективным решением, отметил Дедусенко. АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").

https://ria.ru/20240926/rosatom-1974837081.html

https://ria.ru/20241007/novak-1976706209.html

турция

анкара (провинция)

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), узбекистан, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую"