https://ria.ru/20241011/raytheon-1977506746.html

Как Raytheon наживается на войнах: миллиарды от поставок оружия Украине

Как Raytheon наживается на войнах: миллиарды от поставок оружия Украине - РИА Новости, 11.10.2024

Как Raytheon наживается на войнах: миллиарды от поставок оружия Украине

Американский оборонный подрядчик Raytheon, крупнейший в мире производитель управляемых ракет, извлек значительную финансовую выгоду от поставок вооружения на... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T05:51

2024-10-11T05:51

2024-10-11T05:51

raytheon

lockheed martin

министерство обороны сша

сергей лавров

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сша

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Американский оборонный подрядчик Raytheon, крупнейший в мире производитель управляемых ракет, извлек значительную финансовую выгоду от поставок вооружения на Украину, несмотря на прежние трудности с продажами до начала конфликта в феврале 2022 года. Анализ финансовых отчётов компании, проведенный РИА Новости, показывает, что поставки, связанные с Украиной, стали ключевым драйвером роста для Raytheon за последние два с половиной года. Raytheon Missiles & Defense (RMD), дочерняя компания корпорации RTX, производит для Киева системы NASAMS, а также ракеты Stinger и Javelin. Кроме того, Raytheon активно поставляет системы ПВО, такие как Patriot, и получает новые заказы на производство этих комплексов от западных стран, которые, в свою очередь, передали или планируют передать собственные системы. Конфликт питает прибыльРоссия неоднократно заявляла, что поставки оружия на Украину ведут к дальнейшей эскалации конфликта и вовлекают страны НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских сил. Лавров также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками вооружения, но и обучением украинских военнослужащих. Как убедилось РИА Новости, для Raytheon конфликт на Украине стал важным фактором роста. После нескольких кварталов спада до 2022 года компания начала демонстрировать стабильное улучшение финансовых показателей. Уже во втором квартале 2022 года 18,6% новых заказов (на 662 миллиона долларов) поступили от пополнения запасов ракет Stinger для армии США после того, как более тысячи таких ракет было отправлено Киеву. К четвёртому кварталу 2022 года новые заказы на ракетные системы позволили компании увеличить продажи на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ключевой контракт на 698 миллионов долларов на поставку NASAMS для Украины составил около 17% объема от новых заказов. В 2023 году спрос на вооружение продолжил расти. В июне Raytheon подписала контракт на 1,15 миллиарда долларов на поставку ракет AIM-120 D-3 и C-8 AMRAAM. Данный контракт включал поставки для 18 стран, включая Украину. Заказ составил порядка 28,8% от объема новых продаж во втором квартале 2023 года. Слияние и новые контрактыНесмотря на слияние RMD с Raytheon Intelligence & Space, объявленное в третьем квартале 2023 года, заказы на ракетные системы, связанные с конфликтом на Украине, продолжали активно подпитывать деятельность компании. В четвёртом квартале 2023 года производство ракет GEM-T для систем Patriot принесло Raytheon 2,8 миллиарда долларов, что составило 40% доходов от всех новых заказов на общую сумму 6,9 миллиарда долларов за этот период. После передачи Германией своих систем Patriot Украине, страна была вынуждена заказать у Raytheon новые комплексы. В марте 2023 года ФРГ подписала контракт на 1,2 миллиарда долларов для замены Patriot, что составило 18% дохода от новых заказов на сумму 6,7 миллиарда долларов за первый квартал. В июле страна заключила аналогичный контракт на ту же сумму. Кроме того, в августе 2023 года совместное предприятие Raytheon и Lockheed Martin получило контракт на 1,3 миллиарда долларов на производство ракет Javelin для армии США. Этот контракт направлен на восполнение арсеналов Пентагона после отправки тысяч ракет на Украину. Планируется, что к 2026 году компания будет производить до 3960 ракет ежегодно. Не Украиной единойИсследование аналитической компании Vertical Research Partners прогнозирует, что к 2026 году пять крупнейших оборонных подрядчиков США, включая Raytheon, получат до 26 миллиардов долларов чистого денежного потока. Помимо выгоды от конфликта на Украине, американские оборонные подрядчики, такие как Raytheon, также могут рассчитывать на дальнейшую прибыль благодаря продолжающейся поддержке Израиля со стороны США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Израильское министерство обороны сообщило, что к августу завершено 500 авиарейсов с военными поставками из США, в ходе которых в общей сложности было транспортировано 50 000 тонн военной техники. В поставках присутствовали бронетехника, боеприпасы, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, которые Министерство обороны назвало "критически важными для поддержания оперативной готовности Армии обороны Израиля в условиях продолжающейся войны". Таким образом, растущий спрос на продукцию Raytheon, вызванный глобальными конфликтами, укрепляет позиции компании как одного из ключевых игроков на мировом рынке вооружений.

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https://ria.ru/20241008/ryutte-1977026388.html

https://ria.ru/20241008/tramp-1976867497.html

https://ria.ru/20240926/blinken-1974729360.html

украина

сша

германия

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raytheon, lockheed martin , министерство обороны сша, сергей лавров, украина, сша, германия