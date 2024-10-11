https://ria.ru/20241011/rakety-1977587762.html
ПВО за неделю сбила три ракеты ATACMS и 603 беспилотника
ПВО за неделю сбила три ракеты ATACMS и 603 беспилотника - РИА Новости, 11.10.2024
ПВО за неделю сбила три ракеты ATACMS и 603 беспилотника
Российские средства ПВО сбили за неделю три ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer, ракету С-200, 22 снаряда HIMARS и 603 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:38
2024-10-11T13:38
2024-10-11T13:38
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю три ракеты ATACMS, три авиабомбы Hammer, ракету С-200, 22 снаряда HIMARS и 603 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолётного типа", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Франция, Безопасность
ПВО за неделю сбила три ракеты ATACMS и 603 беспилотника
ПВО за неделю сбила три ракеты ATACMS, ракету С-200 и 603 беспилотника