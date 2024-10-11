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США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.10.2024
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22:32 11.10.2024 (обновлено: 22:33 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/raketa-1977691215.html
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.10.2024
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов
Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:32
2024-10-11T22:33
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Государственный департамент решил одобрить возможную иностранную военную продажу Объединенным Арабским Эмиратам боеприпасов GMLRS и ATACMS, а также соответствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 1,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении минобороны. В рамках сделки ОАЭ планируют закупить 259 комплектов GMLRS, куда войдут в общей сложности 1554 ракеты, а также 203 ракеты ATACMS. Также США предоставят услуги обучения, программное обеспечение, техническую и логистическую поддержку после одобрения сделки американским конгрессом.
https://ria.ru/20241003/pentagon-1976267796.html
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в мире, сша, оаэ, министерство обороны сша
В мире, США, ОАЭ, Министерство обороны США
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов

Пентагон одобрил продажу ОАЭ ракет GMLRS и ATACMS на 1,2 миллиарда долларов

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона.
"Государственный департамент решил одобрить возможную иностранную военную продажу Объединенным Арабским Эмиратам боеприпасов GMLRS и ATACMS, а также соответствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 1,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении минобороны.
В рамках сделки ОАЭ планируют закупить 259 комплектов GMLRS, куда войдут в общей сложности 1554 ракеты, а также 203 ракеты ATACMS. Также США предоставят услуги обучения, программное обеспечение, техническую и логистическую поддержку после одобрения сделки американским конгрессом.
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