https://ria.ru/20241011/raketa-1977691215.html

США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов

США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.10.2024

США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T22:32

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Государственный департамент решил одобрить возможную иностранную военную продажу Объединенным Арабским Эмиратам боеприпасов GMLRS и ATACMS, а также соответствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 1,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении минобороны. В рамках сделки ОАЭ планируют закупить 259 комплектов GMLRS, куда войдут в общей сложности 1554 ракеты, а также 203 ракеты ATACMS. Также США предоставят услуги обучения, программное обеспечение, техническую и логистическую поддержку после одобрения сделки американским конгрессом.

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