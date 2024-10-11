https://ria.ru/20241011/raketa-1977691215.html
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 11.10.2024
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов
Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T22:32
2024-10-11T22:32
2024-10-11T22:33
в мире
сша
оаэ
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Государственный департамент США одобрил продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет GMLRS и ATACMS на сумму 1,2 миллиарда долларов, говорится в заявлении Пентагона. "Государственный департамент решил одобрить возможную иностранную военную продажу Объединенным Арабским Эмиратам боеприпасов GMLRS и ATACMS, а также соответствующих элементов логистики и программы поддержки оценочной стоимостью 1,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении минобороны. В рамках сделки ОАЭ планируют закупить 259 комплектов GMLRS, куда войдут в общей сложности 1554 ракеты, а также 203 ракеты ATACMS. Также США предоставят услуги обучения, программное обеспечение, техническую и логистическую поддержку после одобрения сделки американским конгрессом.
https://ria.ru/20241003/pentagon-1976267796.html
сша
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_e05b1e75902a737f96f575be4da4cd4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оаэ, министерство обороны сша
В мире, США, ОАЭ, Министерство обороны США
США одобрили продажу ОАЭ ракет на 1,2 миллиарда долларов
Пентагон одобрил продажу ОАЭ ракет GMLRS и ATACMS на 1,2 миллиарда долларов