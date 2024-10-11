https://ria.ru/20241011/pvo-1977555345.html

ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях

ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 11.10.2024

ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях

Дежурные средства ПВО в 10.50 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:50

2024-10-11T11:50

2024-10-11T11:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 10.50 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября в 10.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью.

https://ria.ru/20241011/vezdekhod-1977501348.html

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курская область, белгородская область, россия