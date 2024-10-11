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ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 11.10.2024 (обновлено: 11:55 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/pvo-1977555345.html
ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях
ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях - РИА Новости, 11.10.2024
ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях
Дежурные средства ПВО в 10.50 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:50
2024-10-11T11:55
специальная военная операция на украине
курская область
белгородская область
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 10.50 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого октября в 10.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу министерство сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью.
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курская область, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Россия
ПВО сбила украинские беспилотники в Белгородской и Курской областях

Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА в Белгородской и Курской областях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в 10.50 мск уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Одиннадцатого октября в 10.50 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и один - над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу министерство сообщило об уничтожении трех украинских дронов над Белгородской областью.
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