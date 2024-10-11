https://ria.ru/20241011/putin-1977573514.html
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин
Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:44
2024-10-11T12:44
2024-10-11T12:44
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин. "Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - подчеркнул Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
https://ria.ru/20241011/putin-1977570163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин
Путин: Россия и Иран часто оказываются близки в оценках международных событий