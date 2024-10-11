https://ria.ru/20241011/putin-1977573514.html

Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин

Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024

Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин

Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:44

2024-10-11T12:44

2024-10-11T12:44

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин. "Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - подчеркнул Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

https://ria.ru/20241011/putin-1977570163.html

россия

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире