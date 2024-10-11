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Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024
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12:44 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/putin-1977573514.html
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2024
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин
Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:44
2024-10-11T12:44
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин. "Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - подчеркнул Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
https://ria.ru/20241011/putin-1977570163.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий, заявил Путин

Путин: Россия и Иран часто оказываются близки в оценках международных событий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия глав делегаций - участников международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия глав делегаций - участников международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии приветствия глав делегаций - участников международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Россия и Иран активно работают на международной арене, часто бывают схожи в оценках событий, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - подчеркнул Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Путин подтвердил, что скоро встретится с Эрдоганом в Казани
Вчера, 12:33
 
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