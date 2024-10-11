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Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе - РИА Новости, 11.10.2024
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09:17 11.10.2024 (обновлено: 10:07 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html
Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе
Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе - РИА Новости, 11.10.2024
Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T09:17
2024-10-11T10:07
в мире
владимир путин
россия
ашхабад
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе."Хотел бы особо поблагодарить нынешнее руководство Туркменистана, его президента, а также национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова за то, что они, следуя заветам Махтумкули, вносят значительный вклад в сохранение мира и стабильности в нашем общем регионе, в расширение многопланового сотрудничества и партнерства", - сказал Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
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в мире, владимир путин, россия, ашхабад
В мире, Владимир Путин, Россия, Ашхабад
Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе

Путин поблагодарил Туркменистан за вклад во внесение стабильности в регионе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде. 11 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития в Ашхабаде. 11 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде. 11 октября 2024
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе.
"Хотел бы особо поблагодарить нынешнее руководство Туркменистана, его президента, а также национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова за то, что они, следуя заветам Махтумкули, вносят значительный вклад в сохранение мира и стабильности в нашем общем регионе, в расширение многопланового сотрудничества и партнерства", - сказал Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.
Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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