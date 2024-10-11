https://ria.ru/20241011/putin-1977518849.html

Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе

Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе - РИА Новости, 11.10.2024

Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T09:17

2024-10-11T09:17

2024-10-11T10:07

в мире

владимир путин

россия

ашхабад

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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе."Хотел бы особо поблагодарить нынешнее руководство Туркменистана, его президента, а также национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова за то, что они, следуя заветам Махтумкули, вносят значительный вклад в сохранение мира и стабильности в нашем общем регионе, в расширение многопланового сотрудничества и партнерства", - сказал Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.

https://ria.ru/20241011/putin-1977518054.html

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ашхабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, ашхабад