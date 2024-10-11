Путин поблагодарил власти Туркменистана за вклад в стабильность в регионе
Путин поблагодарил Туркменистан за вклад во внесение стабильности в регионе
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде. 11 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Взаимосвязь времён и цивилизаций - основа мира и развития" в Ашхабаде. 11 октября 2024
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АШХАБАД, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил руководство Туркменистана за вклад в сохранение мира и стабильности в регионе.
"Хотел бы особо поблагодарить нынешнее руководство Туркменистана, его президента, а также национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова за то, что они, следуя заветам Махтумкули, вносят значительный вклад в сохранение мира и стабильности в нашем общем регионе, в расширение многопланового сотрудничества и партнерства", - сказал Путин на форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития" в Ашхабаде.
Путин в пятницу работает в столице Туркменистана. Глава государства прибыл на площадку форума "Взаимосвязь времен и цивилизаций", который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского классика, поэта-мыслителя Махтумкули Фраги.