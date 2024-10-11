https://ria.ru/20241011/prokudin-1977512296.html
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2024
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T08:10
2024-10-11T08:10
2024-10-11T08:10
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Попали в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241011/spetsoperatsiya-1977511753.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры
Прокудин: под Херсоном повредили объекты критической инфраструктуры