Рейтинг@Mail.ru
Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:09 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/priyut-1977543199.html
Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском
Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском - РИА Новости, 11.10.2024
Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском
Приют для бездомных крупных собак начнут строить в 2025 году в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T11:09
2024-10-11T11:09
ямало-ненецкий автономный округ
губкинский
ямал
бездомные животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_7e3684b3fb9a6966b020002d01a8322f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Приют для бездомных крупных собак начнут строить в 2025 году в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Начало строительства запланировано на 2025 год. Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета. По проекту приют будет расположен вдали от жилых зон на территории семи тысяч квадратных метров. Здесь построят административно-бытовой комплекс, включающий в себя склад, кормокухню и помещения для гладкошерстных собак. Для размещения остальных животных будет возведено 100 вольеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время на попечении муниципального приюта для животных, который работает в Губкинском с 2020 года, находятся 394 собаки и 132 кошки. Более 200 крупных собак планируется переселить в новый приют после завершения его строительства. По данным властей, каждый год в 13 приютов Ямала поступает более пяти тысяч собак и кошек. Более 30% животных из приютов находят новых владельцев и порядка 300 животных ежегодно возвращаются прежним владельцам. На портале "Живем на Севере" в модуле "Питомцы Ямала" размещены "резюме" 283 готовых к пристрою животных. За время реализации проекта новый дом нашли более 100 питомцев. В 2023 году на Ямале была введена обязательная бесплатная регистрация собак и кошек, которая осуществляется в два этапа: установка чипа и внесение данных о животном и его владельце в региональную базу. В единую базу учета уже внесена информация о более чем девяти тысячах особей.
https://ria.ru/20240917/avtobusy-1973240727.html
губкинский
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729142680_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_aac526941ccec2f047fdb6b1e65568af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
губкинский, ямал, бездомные животные
Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкинский, Ямал, бездомные животные

Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Приют для бездомных крупных собак начнут строить в 2025 году в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Начало строительства запланировано на 2025 год. Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета. По проекту приют будет расположен вдали от жилых зон на территории семи тысяч квадратных метров. Здесь построят административно-бытовой комплекс, включающий в себя склад, кормокухню и помещения для гладкошерстных собак. Для размещения остальных животных будет возведено 100 вольеров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время на попечении муниципального приюта для животных, который работает в Губкинском с 2020 года, находятся 394 собаки и 132 кошки. Более 200 крупных собак планируется переселить в новый приют после завершения его строительства.
По данным властей, каждый год в 13 приютов Ямала поступает более пяти тысяч собак и кошек. Более 30% животных из приютов находят новых владельцев и порядка 300 животных ежегодно возвращаются прежним владельцам. На портале "Живем на Севере" в модуле "Питомцы Ямала" размещены "резюме" 283 готовых к пристрою животных. За время реализации проекта новый дом нашли более 100 питомцев.
В 2023 году на Ямале была введена обязательная бесплатная регистрация собак и кошек, которая осуществляется в два этапа: установка чипа и внесение данных о животном и его владельце в региональную базу. В единую базу учета уже внесена информация о более чем девяти тысячах особей.
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Власти Ямала закупили новые экологичные автобусы
17 сентября, 18:10
 
Ямало-Ненецкий автономный округГубкинскийЯмалбездомные животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала