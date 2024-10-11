https://ria.ru/20241011/priyut-1977543199.html

Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском

Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском - РИА Новости, 11.10.2024

Приют на 200 бездомных собак построят в ямальском Губкинском

Приют для бездомных крупных собак начнут строить в 2025 году в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T11:09

2024-10-11T11:09

2024-10-11T11:09

ямало-ненецкий автономный округ

губкинский

ямал

бездомные животные

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Приют для бездомных крупных собак начнут строить в 2025 году в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Начало строительства запланировано на 2025 год. Проект реализуется за счет средств муниципального бюджета. По проекту приют будет расположен вдали от жилых зон на территории семи тысяч квадратных метров. Здесь построят административно-бытовой комплекс, включающий в себя склад, кормокухню и помещения для гладкошерстных собак. Для размещения остальных животных будет возведено 100 вольеров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время на попечении муниципального приюта для животных, который работает в Губкинском с 2020 года, находятся 394 собаки и 132 кошки. Более 200 крупных собак планируется переселить в новый приют после завершения его строительства. По данным властей, каждый год в 13 приютов Ямала поступает более пяти тысяч собак и кошек. Более 30% животных из приютов находят новых владельцев и порядка 300 животных ежегодно возвращаются прежним владельцам. На портале "Живем на Севере" в модуле "Питомцы Ямала" размещены "резюме" 283 готовых к пристрою животных. За время реализации проекта новый дом нашли более 100 питомцев. В 2023 году на Ямале была введена обязательная бесплатная регистрация собак и кошек, которая осуществляется в два этапа: установка чипа и внесение данных о животном и его владельце в региональную базу. В единую базу учета уже внесена информация о более чем девяти тысячах особей.

https://ria.ru/20240917/avtobusy-1973240727.html

губкинский

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

губкинский, ямал, бездомные животные