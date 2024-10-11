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В Приморье вынесли приговор подросткам, избившим участника СВО - РИА Новости, 11.10.2024
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07:52 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html
В Приморье вынесли приговор подросткам, избившим участника СВО
В Приморье вынесли приговор подросткам, избившим участника СВО - РИА Новости, 11.10.2024
В Приморье вынесли приговор подросткам, избившим участника СВО
Суд в Приморье приговорил четверых подростков, обвиняемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, к срокам от 1 года 10 месяцев до 2 лет... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T07:52
2024-10-11T07:52
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил четверых подростков, обвиняемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, к срокам от 1 года 10 месяцев до 2 лет воспитательной колонии, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы. В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток. 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. "Уссурийский районный суд признал четверых несовершеннолетних виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии: одному из подсудимых сроком на 2 года 15 дней, двоим подсудимым - на 2 года, одному участнику группы – 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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происшествия
Происшествия
В Приморье вынесли приговор подросткам, избившим участника СВО

Суд в Приморье вынес приговор подросткам, избившим и ограбившим участника СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Суд в Приморье приговорил четверых подростков, обвиняемых в избиении и ограблении участника СВО в Уссурийске, к срокам от 1 года 10 месяцев до 2 лет воспитательной колонии, сообщает объединенная пресс-служба краевой судебной системы.
В феврале СК сообщил, что в Уссурийске задержаны четверо подростков, подозреваемых в нападении на участника СВО. По версии следствия, в конце января подростки под предлогом мнимого долга проникли в квартиру мужчины, избили его и ограбили, похитив имущество на 7 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Также в ведомстве сообщали о возбуждении дела о халатности по поводу ненадлежащей работы системы профилактики. Руководитель пресс-службы УМВД Приморья Ирина Сырова рассказала РИА Новости, что подростки - ученики девятого класса. 14 февраля суд арестовал их на 1 месяц 15 суток. 26 марта троим подросткам был продлен срок содержания под стражей, в отношении одного несовершеннолетнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Уссурийский районный суд признал четверых несовершеннолетних виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии: одному из подсудимых сроком на 2 года 15 дней, двоим подсудимым - на 2 года, одному участнику группы – 1 год 10 месяцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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