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Украина будет продолжать транзит нефти и газа в Евросоюз, считает Фицо - РИА Новости, 11.10.2024
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15:16 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/premerfitso-1977620317.html
Украина будет продолжать транзит нефти и газа в Евросоюз, считает Фицо
Украина будет продолжать транзит нефти и газа в Евросоюз, считает Фицо - РИА Новости, 11.10.2024
Украина будет продолжать транзит нефти и газа в Евросоюз, считает Фицо
Украина будет продолжать транзит нефти и газа через свою территорию в Европейский союз, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:16
2024-10-11T15:16
экономика
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Украина будет продолжать транзит нефти и газа через свою территорию в Европейский союз, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Да, Украина не хочет транспортировать российский газ и российскую нефть по политическим причинам. Других никаких причин там нет. (Премьер-министр Украины Денис) Шмыгаль говорит, что они надежные партнеры и для государств-членов Европейского союза будут транспортировать нефть и газ, но он уже не говорит о нефти и газе с каким-то определением, говорит о нефти и газе", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу. Как напомнил премьер Словакии, Киев недавно подтвердил, что не заинтересован в подписании новых соглашений с Москвой о транзите газа и нефти. "Когда мы были на Украине, господин премьер сказал то, что мы знаем уже два года: Украина не заинтересована в подписании соглашений с Россией по транзиту российского газа и российской нефти. Мы все это знаем. Но я на той же пресс-конференции сказал, но никто из вас это не дал, что Украина является ассоциированным государством Европейского союза и у нее есть обязательства транспортировать нефть и газ", - добавил Фицо, обращаясь к журналистам. В начале текущей недели Фицо по итогам очередного раунда словацко-украинских консультаций говорил, что Украина подтвердила заинтересованность в использовании своей инфраструктуры для транзита газа и нефти в Европу. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html
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экономика, украина, словакия, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, транснефть, евросоюз, роберт фицо
Экономика, Украина, Словакия, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Транснефть, Евросоюз, Роберт Фицо
Украина будет продолжать транзит нефти и газа в Евросоюз, считает Фицо

Премьер Словакии Фицо: Украина будет продолжать транзит нефти и газа в Евросоюз

© AP Photo / Shakh AivazovУчастник акции протеста с флагом Евросоюза
Участник акции протеста с флагом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Участник акции протеста с флагом Евросоюза. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Украина будет продолжать транзит нефти и газа через свою территорию в Европейский союз, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Да, Украина не хочет транспортировать российский газ и российскую нефть по политическим причинам. Других никаких причин там нет. (Премьер-министр Украины Денис) Шмыгаль говорит, что они надежные партнеры и для государств-членов Европейского союза будут транспортировать нефть и газ, но он уже не говорит о нефти и газе с каким-то определением, говорит о нефти и газе", - сказал Фицо на пресс-конференции в пятницу.
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Как напомнил премьер Словакии, Киев недавно подтвердил, что не заинтересован в подписании новых соглашений с Москвой о транзите газа и нефти. "Когда мы были на Украине, господин премьер сказал то, что мы знаем уже два года: Украина не заинтересована в подписании соглашений с Россией по транзиту российского газа и российской нефти. Мы все это знаем. Но я на той же пресс-конференции сказал, но никто из вас это не дал, что Украина является ассоциированным государством Европейского союза и у нее есть обязательства транспортировать нефть и газ", - добавил Фицо, обращаясь к журналистам.
В начале текущей недели Фицо по итогам очередного раунда словацко-украинских консультаций говорил, что Украина подтвердила заинтересованность в использовании своей инфраструктуры для транзита газа и нефти в Европу.
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Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, сейчас запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке "Дружбы" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.
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ЭкономикаУкраинаСловакияКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякТранснефтьЕвросоюзРоберт Фицо
 
 
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