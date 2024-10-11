https://ria.ru/20241011/posudomoyschitsa-1977680798.html
В Москве посудомойщицу обвинили в участии в террористической организации
В Москве посудомойщицу обвинили в участии в террористической организации - РИА Новости, 11.10.2024
В Москве посудомойщицу обвинили в участии в террористической организации
Следствие предъявило обвинение в участии в террористической организации мойщице посуды в Кадетском корпусе СК РФ им. Александра Невского, следует из судебных... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T20:00
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в участии в террористической организации мойщице посуды в Кадетском корпусе СК РФ им. Александра Невского, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Александра Житенко, будучи мойщицей посуды в одном из подразделений Следственного комитета России, стала обвиняемой по уголовному делу об участии в террористической организации. Басманный суд столицы арестовал её 26 июля 2024 года, позднее постановление было признано законным. "Обвиняемая и ее защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении срока ареста), указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы", - говорится материале. По данным газеты "Коммерсант", женщине вменяют причастность к признанному террористическим и запрещенному в России движению "Артподготовка"*. Ранее по аналогичному обвинению в СИЗО отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД) Алексея Демченко.* Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, россия, ржд, москва
Происшествия, Россия, РЖД, Москва
В Москве посудомойщицу обвинили в участии в террористической организации
В Москве посудомойщице в Кадетском корпусе предъявили обвинение в терроризме
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в участии в террористической организации мойщице посуды в Кадетском корпусе СК РФ им. Александра Невского, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Александра Житенко, будучи мойщицей посуды в одном из подразделений Следственного комитета России
, стала обвиняемой по уголовному делу об участии в террористической организации. Басманный суд столицы арестовал её 26 июля 2024 года, позднее постановление было признано законным.
"Обвиняемая и ее защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении срока ареста), указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы", - говорится материале.
По данным газеты "Коммерсант", женщине вменяют причастность к признанному террористическим и запрещенному в России движению "Артподготовка"*.
Ранее по аналогичному обвинению в СИЗО отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита (структурное подразделение РЖД
) Алексея Демченко.
* Запрещенная в России террористическая организация