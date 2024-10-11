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В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами - РИА Новости, 11.10.2024
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Краснодарский край
 
00:15 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/poselok-1977496229.html
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами - РИА Новости, 11.10.2024
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами
Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:15
2024-10-11T00:15
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные столы, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Общественное пространство площадью более 1,3 гектара в границах улиц Ленина, Садовой, Кузнечной и Школьной уже заметно преобразилось. Уложили тактильную плитку на пешеходных дорожках и завершается установку малых архитектурных форм. Монтируют детское игровое и тренажерное оборудование. Построят памп-трек, в ближайшее время в сквере также установят теннисные и шахматные столы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Уточняется, что на территории также планируют посеять газоны, высадить деревья и кустарники. Сквер в центре поселка Высокого обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают, в частности, и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
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общество
Краснодарский край, Общество
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами

В центре поселка Высокого благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные столы, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Общественное пространство площадью более 1,3 гектара в границах улиц Ленина, Садовой, Кузнечной и Школьной уже заметно преобразилось. Уложили тактильную плитку на пешеходных дорожках и завершается установку малых архитектурных форм. Монтируют детское игровое и тренажерное оборудование. Построят памп-трек, в ближайшее время в сквере также установят теннисные и шахматные столы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
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Уточняется, что на территории также планируют посеять газоны, высадить деревья и кустарники.
Сквер в центре поселка Высокого обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают, в частности, и за счет краевого бюджета.
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