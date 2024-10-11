https://ria.ru/20241011/poselok-1977496229.html
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами - РИА Новости, 11.10.2024
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами
Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T00:15
2024-10-11T00:15
2024-10-11T00:15
краснодарский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные столы, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Общественное пространство площадью более 1,3 гектара в границах улиц Ленина, Садовой, Кузнечной и Школьной уже заметно преобразилось. Уложили тактильную плитку на пешеходных дорожках и завершается установку малых архитектурных форм. Монтируют детское игровое и тренажерное оборудование. Построят памп-трек, в ближайшее время в сквере также установят теннисные и шахматные столы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Уточняется, что на территории также планируют посеять газоны, высадить деревья и кустарники. Сквер в центре поселка Высокого обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают, в частности, и за счет краевого бюджета.
https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_18dd1bdddd4477a906377444d9ae0e44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Краснодарский край, Общество
В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами
В центре поселка Высокого благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами
КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные столы, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Общественное пространство площадью более 1,3 гектара в границах улиц Ленина, Садовой, Кузнечной и Школьной уже заметно преобразилось. Уложили тактильную плитку на пешеходных дорожках и завершается установку малых архитектурных форм. Монтируют детское игровое и тренажерное оборудование. Построят памп-трек, в ближайшее время в сквере также установят теннисные и шахматные столы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Уточняется, что на территории также планируют посеять газоны, высадить деревья и кустарники.
Сквер в центре поселка Высокого обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают, в частности, и за счет краевого бюджета.