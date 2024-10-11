https://ria.ru/20241011/poselok-1977496229.html

В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами

В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами - РИА Новости, 11.10.2024

В кубанском поселке благоустроят сквер с теннисными и шахматными столами

Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T00:15

2024-10-11T00:15

2024-10-11T00:15

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 11 окт - РИА Новости. Сквер в центре поселка Высокого на Кубани благоустроят по нацпроекту "Жилье и городская среда", на его территории планируют установить теннисные и шахматные столы, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Общественное пространство площадью более 1,3 гектара в границах улиц Ленина, Садовой, Кузнечной и Школьной уже заметно преобразилось. Уложили тактильную плитку на пешеходных дорожках и завершается установку малых архитектурных форм. Монтируют детское игровое и тренажерное оборудование. Построят памп-трек, в ближайшее время в сквере также установят теннисные и шахматные столы", - передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Уточняется, что на территории также планируют посеять газоны, высадить деревья и кустарники. Сквер в центре поселка Высокого обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, общественную территорию благоустраивают, в частности, и за счет краевого бюджета.

https://ria.ru/20241002/shkola-1976049538.html

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

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общество