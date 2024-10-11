https://ria.ru/20241011/politika-1977595792.html

Запад предлагает жить по придуманным ими понятиям, заявил Ульянов

Запад предлагает жить по придуманным ими понятиям, заявил Ульянов - РИА Новости, 11.10.2024

Запад предлагает жить по придуманным ими понятиям, заявил Ульянов

Западные политики, выступая за "миропорядок, основанный на правилах", на самом деле предлагают жить по придуманным ими "понятиям", заявил постпред России при... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T14:14

2024-10-11T14:14

2024-10-11T14:14

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Западные политики, выступая за "миропорядок, основанный на правилах", на самом деле предлагают жить по придуманным ими "понятиям", заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале. "Можно, пожалуй, сказать, что они (западные политики - ред.) предлагают жить не по правилам, а по понятиям, которые сами же и пытаются формулировать", - написал Ульянов. По его словам, РФ прилагает усилия для того, что подобный миропорядок не состоялся. Постпред РФ называл его незамысловатым трюком, направленным на подмену международного права его суррогатом. При этом никто не может сказать, о каких именно правилах идет речь, добавил Ульянов. "Можно прогнозировать, что придется приложить еще немало усилий, чтобы не допустить подмены международного права более удобными и предпочтительными для Запада "правилами", - подытожил он.

https://ria.ru/20241011/volodin-1977515581.html

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россия

вена

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Дарья Буймова

россия, вена, михаил ульянов (дипломат), в мире