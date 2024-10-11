Запад предлагает жить по придуманным ими понятиям, заявил Ульянов
Ульянов: Запад предлагает жить по придуманным ими понятиям, а не по правилам
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Западные политики, выступая за "миропорядок, основанный на правилах", на самом деле предлагают жить по придуманным ими "понятиям", заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Telegram-канале.
"Можно, пожалуй, сказать, что они (западные политики - ред.) предлагают жить не по правилам, а по понятиям, которые сами же и пытаются формулировать", - написал Ульянов.
По его словам, РФ прилагает усилия для того, что подобный миропорядок не состоялся. Постпред РФ называл его незамысловатым трюком, направленным на подмену международного права его суррогатом. При этом никто не может сказать, о каких именно правилах идет речь, добавил Ульянов.
"Можно прогнозировать, что придется приложить еще немало усилий, чтобы не допустить подмены международного права более удобными и предпочтительными для Запада "правилами", - подытожил он.