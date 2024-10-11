https://ria.ru/20241011/pokushenie-1977499266.html
Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения
Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения - РИА Новости, 11.10.2024
Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения
Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий трем обвиняемым в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T02:01
2024-10-11T02:01
2024-10-11T02:01
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ксения собчак
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий трем обвиняемым в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде. Андрей Детковский, Сергей Короленков и третий соучастник Р., которому нет 18 лет, обвиняются в разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а Короленков - также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек.
https://ria.ru/20241010/obzhalovanie-1977441292.html
https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973601497.html
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россия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения
Суд продлил меру пресечения обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян