https://ria.ru/20241011/pokushenie-1977499266.html

Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения

Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения - РИА Новости, 11.10.2024

Обвиняемым в подготовке покушения на Симоньян продлили меру пресечения

Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий трем обвиняемым в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T02:01

2024-10-11T02:01

2024-10-11T02:01

россия

москва

рязанская область

маргарита симоньян

ксения собчак

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий трем обвиняемым в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказали в суде. Андрей Детковский, Сергей Короленков и третий соучастник Р., которому нет 18 лет, обвиняются в разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), участии в террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), а Короленков - также в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксению Собчак. В Москве и Рязанской области задержаны неонацисты из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяты автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Были арестованы семь человек.

https://ria.ru/20241010/obzhalovanie-1977441292.html

https://ria.ru/20240919/sledstvie-1973601497.html

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россия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия