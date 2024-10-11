https://ria.ru/20241011/pogoda-1977503636.html

Москвичам пообещали бабье лето

Москвичам пообещали бабье лето - РИА Новости, 11.10.2024

Москвичам пообещали бабье лето

В пятницу в Москве потеплеет до 16 градусов после периода прохладной погоды, если назвать это бабьим летом, синоптики возражать не будут, в субботу температура... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T04:15

2024-10-11T04:15

2024-10-11T06:05

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В пятницу в Москве потеплеет до 16 градусов после периода прохладной погоды, если назвать это бабьим летом, синоптики возражать не будут, в субботу температура тоже будет выше нормы, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В пятницу погода порадует москвичей — погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне 14-16 градусов, в области даже до 18 градусов. В субботу будет уже облачно с прояснениями и местами небольшой дождь. Не все москвичи его почувствуют, но по-прежнему воздушные массы — с юга и юго-востока, температура уже 12-14 градусов", — сказал Вильфанд. По его словам, 11 и 12 октября температура воздуха в Москве будет примерно на пять градусов выше нормы. "Метеорологи — люди доброжелательные. Если кто-то вам скажет, что в пятницу — бабье лето, никто возражать не будет. В любом случае после такой мрачноватой, прохладной погоды будет замечательный день", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20240929/pogoda-1975366337.html

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество