В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда
ЮУЖД: в Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, один человек ранен
© Фото : Уральская транспортная прокуратураМесто столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги. 11 октября 2024
Место столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги. 11 октября 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), пострадал один человек, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Десятого октября в 21.43 (19.43 мск) на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошёл сход трёх порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Угрозы экологической безопасности нет, к месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Челябинск, уточнили в ведомстве.
Причины происшествия устанавливаются, на движение пассажирских поездов это происшествие не повлияло, добавляет пресс-служба.
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