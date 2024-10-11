https://ria.ru/20241011/poezda-1977511141.html

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда - РИА Новости, 11.10.2024

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда

Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), пострадал один человек, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T07:55

2024-10-11T07:55

2024-10-11T12:42

челябинская область

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), пострадал один человек, сообщила пресс-служба перевозчика. "Десятого октября в 21.43 (19.43 мск) на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошёл сход трёх порожних платформ и одной платформы с грузом. По предварительной информации, пострадал один из работников локомотивных бригад (зафиксированы ушибы), ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Угрозы экологической безопасности нет, к месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Челябинск, уточнили в ведомстве.Причины происшествия устанавливаются, на движение пассажирских поездов это происшествие не повлияло, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20240920/avariya-1973888088.html

https://ria.ru/20240911/poezd-1971962569.html

челябинская область

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челябинская область, происшествия, челябинск