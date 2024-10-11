https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977649258.html

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи - РИА Новости, 11.10.2024

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи

Количество субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья увеличилось почти на 7,6 тысячи с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T17:11

2024-10-11T17:11

2024-10-11T17:15

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья увеличилось почти на 7,6 тысячи с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сектор МСП в Московской области стал весомой частью экономики и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП. За девять месяцев этого года количество МСП увеличилось до 447 127. Таким образом, с начала года рост составил почти 7600 компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что лидерами среди городских округов Подмосковья по увеличению числа субъектов малого и среднего бизнеса стали Котельники, Ленинский и Раменский округа. Субъектам МСП Подмосковья доступен ряд мер поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, предприниматели могут обратиться за помощью в центр "Мой бизнес".

https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974934562.html

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