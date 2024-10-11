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Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи - РИА Новости, 11.10.2024
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Твой бизнес
 
17:11 11.10.2024 (обновлено: 17:15 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977649258.html
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи - РИА Новости, 11.10.2024
Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи
Количество субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья увеличилось почти на 7,6 тысячи с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T17:11
2024-10-11T17:15
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья увеличилось почти на 7,6 тысячи с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Сектор МСП в Московской области стал весомой частью экономики и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП. За девять месяцев этого года количество МСП увеличилось до 447 127. Таким образом, с начала года рост составил почти 7600 компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что лидерами среди городских округов Подмосковья по увеличению числа субъектов малого и среднего бизнеса стали Котельники, Ленинский и Раменский округа. Субъектам МСП Подмосковья доступен ряд мер поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, предприниматели могут обратиться за помощью в центр "Мой бизнес".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), котельники
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Котельники

Число субъектов МСП в Подмосковье выросло почти на 7,6 тысячи

© iStock.com / AaronAmatДевушка-предприниматель упаковывает товар
Девушка-предприниматель упаковывает товар - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© iStock.com / AaronAmat
Девушка-предприниматель упаковывает товар
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья увеличилось почти на 7,6 тысячи с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Сектор МСП в Московской области стал весомой частью экономики и продолжает развиваться. По статистике, каждый третий житель региона занят в компаниях МСП. За девять месяцев этого года количество МСП увеличилось до 447 127. Таким образом, с начала года рост составил почти 7600 компаний", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что лидерами среди городских округов Подмосковья по увеличению числа субъектов малого и среднего бизнеса стали Котельники, Ленинский и Раменский округа.
Субъектам МСП Подмосковья доступен ряд мер поддержки, которые реализуются в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Кроме того, предприниматели могут обратиться за помощью в центр "Мой бизнес".
Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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