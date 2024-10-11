https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977530126.html

В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки

В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки - РИА Новости, 11.10.2024

В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки

Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару из-за парковочного места, а после покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T10:13

2024-10-11T10:13

2024-10-11T17:33

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару из-за парковочного места, а после покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней местной жительницы и убийства ее супруга", — сказала она. Пятидесятидвухлетний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. От полученных ранений мужчина погиб на месте, а женщина, получив огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесу от нападавшего. После ее госпитализировали. На месте происшествия и прилегающей территории неподалеку от тела потерпевшего нашли злоумышленника, совершившего самоубийство. В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.

https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html

https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом