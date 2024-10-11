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В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки - РИА Новости, 11.10.2024
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10:13 11.10.2024 (обновлено: 17:33 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/podmoskove-1977530126.html
В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки
В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки - РИА Новости, 11.10.2024
В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки
Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару из-за парковочного места, а после покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T10:13
2024-10-11T17:33
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару из-за парковочного места, а после покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий. "Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней местной жительницы и убийства ее супруга", — сказала она. Пятидесятидвухлетний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. От полученных ранений мужчина погиб на месте, а женщина, получив огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесу от нападавшего. После ее госпитализировали. На месте происшествия и прилегающей территории неподалеку от тела потерпевшего нашли злоумышленника, совершившего самоубийство. В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.
https://ria.ru/20241004/novocherkassk-1976379722.html
https://ria.ru/20241011/ubiystvo-1977527932.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки

В Подмосковье мужчина расстрелял супругов из-за парковки и покончил с собой

© ГСУ СК России по Московской области/TelegramОружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Оружие и патроны, найденные у мужчины, напавшего на супружескую пару в лесополосе Долгопрудного
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару из-за парковочного места, а после покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней местной жительницы и убийства ее супруга", — сказала она.
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Пятидесятидвухлетний местный житель на тропинке в лесу в микрорайоне Шереметьевский Долгопрудного не менее пяти раз выстрелил в супружескую пару — своих соседей. От полученных ранений мужчина погиб на месте, а женщина, получив огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесу от нападавшего. После ее госпитализировали.
На месте происшествия и прилегающей территории неподалеку от тела потерпевшего нашли злоумышленника, совершившего самоубийство.
В СК добавили, что, по одной из версий, мотивом нападения на соседей стал конфликт из-за парковочного места.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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