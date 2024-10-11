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На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца - РИА Новости, 11.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 11.10.2024 (обновлено: 13:31 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/plennye-1977586686.html
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца - РИА Новости, 11.10.2024
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца
Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:29
2024-10-11T13:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.
https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977576025.html
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца

На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 военных ВСУ

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.
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