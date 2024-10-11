https://ria.ru/20241011/plennye-1977586686.html
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца - РИА Новости, 11.10.2024
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца
Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:29
2024-10-11T13:29
2024-10-11T13:31
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца
На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 военных ВСУ