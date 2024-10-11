https://ria.ru/20241011/plennye-1977586686.html

На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца

На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца - РИА Новости, 11.10.2024

На линии боевого соприкосновения за неделю сдались в плен 43 украинца

Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:29

2024-10-11T13:29

2024-10-11T13:31

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за неделю взяли в плен 43 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 октября.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, безопасность