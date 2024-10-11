https://ria.ru/20241011/pisatelnitsa-1977507542.html

Писательница Горалик* стала иноагентом из-за сбора средств для Украины

Писательница Горалик* стала иноагентом из-за сбора средств для Украины - РИА Новости, 11.10.2024

Писательница Горалик* стала иноагентом из-за сбора средств для Украины

Минюст РФ признал иноагентом писательницу и журналистку Линор Горалик*, в частности, за сбор денежных средств в поддержку Украины посредством продажи вещей,... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T06:11

2024-10-11T06:11

2024-10-11T11:43

украина

тель-авив

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Минюст РФ признал иноагентом писательницу и журналистку Линор Горалик*, в частности, за сбор денежных средств в поддержку Украины посредством продажи вещей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Административный истец, являясь волонтером проекта "Волонтер-68", осуществляет сбор денежных средств в поддержку Украине, продавая вещи в своей "Странной лавочке Mazeze" в Тель-Авиве, что также подтверждается многочисленными публикациями в ее Telegram-канале "На словах", которые были установлены в рамках анализа сведений о контролируемом лице", - сказано в документах.Горалик* признали иноагентом в августе прошлого года.По данным Минюста, она также выступала против специальной военной операции, распространяла недостоверную информацию о принимаемых российской властью решениях, а также о действиях Вооруженных сил РФ.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html

украина

тель-авив

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украина, тель-авив, россия