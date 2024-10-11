https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html

Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан

Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 11.10.2024

Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан

Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:10

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Я бы хотел сказать Израилю - остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности. Он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и ЕС", - сказал он в комментарии, видеозапись которого размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241011/ryutte-1977533886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, сша