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Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 11.10.2024
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12:10 11.10.2024 (обновлено: 12:13 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 11.10.2024
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан
Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:10
2024-10-11T12:13
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Я бы хотел сказать Израилю - остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности. Он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и ЕС", - сказал он в комментарии, видеозапись которого размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241011/ryutte-1977533886.html
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в мире, израиль, иран, сша
В мире, Израиль, Иран, США
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Израиль нарушил все возможные международные договоренности

© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Я бы хотел сказать Израилю - остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности. Он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и ЕС", - сказал он в комментарии, видеозапись которого размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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