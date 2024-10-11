https://ria.ru/20241011/pezeshkian-1977562960.html
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 11.10.2024
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан
Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:10
2024-10-11T12:10
2024-10-11T12:13
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности, потому что знает, что за ним стоят Вашингтон и Брюссель, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Я бы хотел сказать Израилю - остановитесь, перестаньте убивать невинных людей, остановите бомбежки жилых домов, людей, у которых и так ничего нет. Израиль нарушил все возможные и невозможные договоренности. Он делает это, потому что знает, что за ним стоят США и ЕС", - сказал он в комментарии, видеозапись которого размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241011/ryutte-1977533886.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, сша
В мире, Израиль, Иран, США
Израиль нарушил все международные договоренности, заявил Пезешкиан
Пезешкиан: Израиль нарушил все возможные международные договоренности