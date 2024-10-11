https://ria.ru/20241011/peskov-1977585631.html
Россия предлагает равноправные отношения между странами, заявил Песков
Россия предлагает равноправные отношения между странами, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2024
Россия предлагает равноправные отношения между странами, заявил Песков
Модель отношений между странами, которую предлагает Россия, коренным образом отличается от западной - она основана на равноправии, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:24
2024-10-11T13:24
2024-10-11T13:46
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Модель отношений между странами, которую предлагает Россия, коренным образом отличается от западной - она основана на равноправии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы именно предлагаем модель отношений, которая коренным образом отличается от той модели, которую предлагают страны так называемого коллективного Запада. Это именно модель отношений, основанная на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков "Известиям".
https://ria.ru/20241011/putin-1977573514.html
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россия, дмитрий песков
Россия предлагает равноправные отношения между странами, заявил Песков
Песков: модель отношений России между странами основана на равноправии
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Модель отношений между странами, которую предлагает Россия, коренным образом отличается от западной - она основана на равноправии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы именно предлагаем модель отношений, которая коренным образом отличается от той модели, которую предлагают страны так называемого коллективного Запада. Это именно модель отношений, основанная на равноправии, на готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков "Известиям".