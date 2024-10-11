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Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана
Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана - РИА Новости, 11.10.2024
Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана
Сроки официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:23
2024-10-11T13:23
2024-10-11T13:30
россия
дмитрий песков
масуд пезешкиан
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иран
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сроки официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с Пезешкианом в Ашхабаде в пятницу пригласил президента Ирана посетить Россию с официальным визитом. Тот с благодарностью принял приглашение и сказал, что воспользуется им."Нет пока. Они будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал Песков "Известиям", отвечая на вопрос о том, известны ли сроки визита Пезешкиана в РФ.
https://ria.ru/20241011/putin-1977576825.html
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россия, дмитрий песков, масуд пезешкиан, владимир путин, ашхабад, иран
Россия, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Ашхабад, Иран
Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана
Песков: сроки официального визита Пезешкиана в Москву будут согласованы