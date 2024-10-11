https://ria.ru/20241011/peskov-1977584977.html

Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана

Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана - РИА Новости, 11.10.2024

Песков рассказал о согласовании сроков официального визита Пезешкиана

Сроки официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:23

2024-10-11T13:23

2024-10-11T13:30

россия

дмитрий песков

масуд пезешкиан

владимир путин

ашхабад

иран

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сроки официального визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с Пезешкианом в Ашхабаде в пятницу пригласил президента Ирана посетить Россию с официальным визитом. Тот с благодарностью принял приглашение и сказал, что воспользуется им."Нет пока. Они будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказал Песков "Известиям", отвечая на вопрос о том, известны ли сроки визита Пезешкиана в РФ.

https://ria.ru/20241011/putin-1977576825.html

россия

ашхабад

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россия, дмитрий песков, масуд пезешкиан, владимир путин, ашхабад, иран