https://ria.ru/20241011/peskov-1977583804.html
Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США
Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США - РИА Новости, 11.10.2024
Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США
Американский предприниматель Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США, никаких признаков для этого он пока не... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:17
2024-10-11T13:17
2024-10-11T13:17
россия
сша
илон маск
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США, никаких признаков для этого он пока не подавал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - ответил Песков изданию Life, отвечая на вопрос о том, может ли Маск стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США.
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россия, сша, илон маск, дмитрий песков, life
Россия, США, Илон Маск, Дмитрий Песков, Life
Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США
Песков: Маск вряд ли может стать посредником между Россией и США