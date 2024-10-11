https://ria.ru/20241011/peskov-1977583804.html

Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США

Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США - РИА Новости, 11.10.2024

Песков оценил шансы Маска стать посредником между Россией и США

Американский предприниматель Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США, никаких признаков для этого он пока не... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T13:17

2024-10-11T13:17

2024-10-11T13:17

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сша

илон маск

дмитрий песков

life

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США, никаких признаков для этого он пока не подавал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Не знаю, пока никаких признаков для этого он не подавал. Поэтому тут я не знаю, вряд ли", - ответил Песков изданию Life, отвечая на вопрос о том, может ли Маск стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США.

https://ria.ru/20241010/mask-1977484129.html

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россия, сша, илон маск, дмитрий песков, life