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Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием - РИА Новости, 11.10.2024
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12:58 11.10.2024 (обновлено: 13:08 11.10.2024)
https://ria.ru/20241011/peskov-1977577054.html
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием - РИА Новости, 11.10.2024
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:58
2024-10-11T13:08
сша
в мире
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков изданию Life."Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые состоятся 5 ноября.
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сша, в мире, владимир путин, дмитрий песков
США, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием

Песков: Путин не планирует поздравлять президента США с победой на выборах

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© AP Photo / Chris O'Meara
Подготовка к выступлению президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков изданию Life.
"Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые состоятся 5 ноября.
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