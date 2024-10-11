https://ria.ru/20241011/peskov-1977577054.html
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием - РИА Новости, 11.10.2024
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T12:58
2024-10-11T12:58
2024-10-11T13:08
сша
в мире
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_0:14:2774:1574_1920x0_80_0_0_2edf07d87c86af17e7a0b89235f30c0f.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков изданию Life."Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241011/plan-1977507876.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955005609_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b9e03799ba6e4fc36e1d1a205355afd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, владимир путин, дмитрий песков
США, В мире, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием
Песков: Путин не планирует поздравлять президента США с победой на выборах