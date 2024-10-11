https://ria.ru/20241011/peskov-1977577054.html

Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием

Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием - РИА Новости, 11.10.2024

Песков рассказал, поздравит ли Путин будущего президента США с избранием

Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил... РИА Новости, 11.10.2024

2024-10-11T12:58

2024-10-11T12:58

2024-10-11T13:08

сша

в мире

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вряд ли поздравит будущего президента США с победой на выборах, так как Штаты являются крайне недружественным государством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков изданию Life."Вряд ли, они же крайне недружественное государство", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли российская сторона поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241011/plan-1977507876.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, владимир путин, дмитрий песков