Рейтинг@Mail.ru
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 11.10.2024
https://ria.ru/20241011/omsk-1977581434.html
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.10.2024
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Пять пассажиров маршрутного микроавтобуса Ford Transit пострадали во время ДТП с опрокидыванием на трассе Омск-Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:12
2024-10-11T13:12
происшествия
авто
омская область
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977581565_0:87:1081:695_1920x0_80_0_0_1e431b22741ee3c19383c291aa7d502d.jpg
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пять пассажиров маршрутного микроавтобуса Ford Transit пострадали во время ДТП с опрокидыванием на трассе Омск-Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в пятницу в районе 60 километра трассы Омск-Черлак, 48-летний водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся. "В результате аварии пятерым его пассажирам, находившимся в салоне, потребовалась медицинская помощь. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего", - сообщили в пресс-службе ведомства. Выясняются обстоятельства случившегося, полицейские организовали проверку в связи с тем, что водитель занимался перевозкой без лицензии, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241006/dtp-1976597780.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977581565_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_cf12b4017e26947a95dd6f3fac9d9f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, омская область, ford motor
Происшествия, Авто, Омская область, Ford Motor
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Омской области пять человек пострадали в ДТП с опрокидыванием маршрутки

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramМесто ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Ford Transit на трассе Омск-Черлак в Омской области
Место ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Ford Transit на трассе Омск-Черлак в Омской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Место ДТП с участием маршрутного микроавтобуса Ford Transit на трассе Омск-Черлак в Омской области
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пять пассажиров маршрутного микроавтобуса Ford Transit пострадали во время ДТП с опрокидыванием на трассе Омск-Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в пятницу в районе 60 километра трассы Омск-Черлак, 48-летний водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
"В результате аварии пятерым его пассажирам, находившимся в салоне, потребовалась медицинская помощь. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Выясняются обстоятельства случившегося, полицейские организовали проверку в связи с тем, что водитель занимался перевозкой без лицензии, уточнили в прокуратуре.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Омской области четыре человека погибли в ДТП с лосем
6 октября, 10:09
 
ПроисшествияАвтоОмская областьFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала