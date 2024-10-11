https://ria.ru/20241011/omsk-1977581434.html
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 11.10.2024
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Пять пассажиров маршрутного микроавтобуса Ford Transit пострадали во время ДТП с опрокидыванием на трассе Омск-Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T13:12
2024-10-11T13:12
2024-10-11T13:12
происшествия
авто
омская область
ford motor
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ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пять пассажиров маршрутного микроавтобуса Ford Transit пострадали во время ДТП с опрокидыванием на трассе Омск-Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в пятницу в районе 60 километра трассы Омск-Черлак, 48-летний водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся. "В результате аварии пятерым его пассажирам, находившимся в салоне, потребовалась медицинская помощь. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего", - сообщили в пресс-службе ведомства. Выясняются обстоятельства случившегося, полицейские организовали проверку в связи с тем, что водитель занимался перевозкой без лицензии, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20241006/dtp-1976597780.html
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происшествия, авто, омская область, ford motor
Происшествия, Авто, Омская область, Ford Motor
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Омской области пять человек пострадали в ДТП с опрокидыванием маршрутки
ОМСК, 11 окт - РИА Новости. Пять пассажиров маршрутного микроавтобуса Ford Transit пострадали во время ДТП с опрокидыванием на трассе Омск-Черлак в Омской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, инцидент произошёл утром в пятницу в районе 60 километра трассы Омск-Черлак, 48-летний водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, после чего автомобиль перевернулся.
"В результате аварии пятерым его пассажирам, находившимся в салоне, потребовалась медицинская помощь. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Выясняются обстоятельства случившегося, полицейские организовали проверку в связи с тем, что водитель занимался перевозкой без лицензии, уточнили в прокуратуре.