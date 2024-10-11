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Новое оборудование для спасения новорожденных поступило в медучреждения МО
Новое оборудование для спасения новорожденных поступило в медучреждения МО - РИА Новости, 11.10.2024
Новое оборудование для спасения новорожденных поступило в медучреждения МО
В медицинские учреждения Подмосковья продолжают доставлять современное неонатологическое оборудование, среди которого инкубаторы для выхаживания недоношенных... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-11T15:18
2024-10-11T15:18
2024-10-11T15:18
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В медицинские учреждения Подмосковья продолжают доставлять современное неонатологическое оборудование, среди которого инкубаторы для выхаживания недоношенных младенцев и детей с патологиями. По данным Минздрава региона, с января в больницы области поступило 23 инкубатора на сумму почти 94 миллиона рублей. До конца года планируется поставка еще 37 аппаратов, сообщил 360.ru."В регионе роддом и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни", – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Оборудование уже поступило в четыре медучреждения: Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства, Клинскую больницу и Серпуховский роддом.Поставка оборудования проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
В медицинские учреждения Подмосковья продолжают доставлять современное неонатологическое оборудование, среди которого инкубаторы для выхаживания недоношенных младенцев и детей с патологиями. По данным Минздрава региона, с января в больницы области поступило 23 инкубатора на сумму почти 94 миллиона рублей. До конца года планируется поставка еще 37 аппаратов, сообщил 360.ru
.
"В регионе роддом и перинатальные центры оснащены самым современным оборудованием, что позволяет оказывать любые виды медпомощи на всех этапах беременности и родов. В этом году мы закупили дополнительную медтехнику для оказания комплексной помощи новорожденным с первых минут жизни", – отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Оборудование уже поступило в четыре медучреждения: Видновский перинатальный центр, Московский областной центр охраны материнства и детства, Клинскую больницу и Серпуховский роддом.
Поставка оборудования проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и по поручению губернатора Андрея Воробьева.